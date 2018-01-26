Фото: altzapoved.ru
Инструктор и руководитель дайвцентра "БайкалТек" Геннадий Мисан рядом с центральной усадьбой Алтайского биосферного заповедника у села Яйлю совершил самое глубокое в истории погружение в Телецкое озеро – на 100 метров – в крещенские морозы, температура воды составляла +1 градус Цельсия. Об этом сообщается на сайте Алтайского заповедника.
Длившееся 81 минуту погружение прошло штатно. Мисан отметил первозданную красоту алтайских гор и озера, а также большой потенциал для развития дайвинга на водоеме, особенно технического. Этому способствует наличие больших глубин (до 325 метров), интересный подводный ландшафт, прозрачность воды и отсутствие льда зимой.
Отмечается, что 19 и 22 января Татьяна Клименко и Роман Воробьев, дайверы из барнаульского клуба "Зазеркалье", тоже совершили два глубоких исследовательских погружения – на 75 и 80 метров. Подчеркивается, что во время погружений условия были экстремальные: температура на поверхности составляла -26 градусов, а в воде +1. Пресс-служба заповедника пишет, что при погружении дайверов порадовала хорошая видимость на глубине и не обследованный ранее подводный ландшафт. Погружения прошли штатно, по плану, отсутствие волны и хорошая видимость сделали декомпрессионные остановки приятными с эстетической точки зрения.
Отмечается, что дайверы также сделали забор проб воды и грунта с глубоководных горизонтов. Это является частью программы экологического мониторинга.
Комментарии
Никого там не видели?????
Точно. Там же вертолёт Робинсон и тела, где-то находятся...
Супер!
Да, здорово, наверное ощущения - как первый раз закурил...
Маловато подводных снимков - есть что скрывать?
У всех думаю вертится вопрос про стоящих вертикально утопленниках...
Хоть бы один снимок в интернете,ни одного не нахожу с утопленниками там