Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Торжественное открытие жилого дома для сотрудников полиции Алтайского края прошло в пятницу, 26 января, в Барнауле. В церемонии приняли участие губернатор края Александр Карлин, начальник Главного управления МВД России по краю Олег Торубаров, глава Барнаула Сергей Дугин.
Проект многоквартирного дома разработан компанией "Алтайгражданпроект", генеральной подрядной организацией является инвестиционно-строительная компания "Строительный камень". Всего в доме по адресу ул. Германа Титова 46,б 140 квартир: 51 однокомнатная, 68 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная.
На строительство дома из федерального бюджета было выделено свыше 250 миллионов рублей.
Комментарии
Потоковские жильцы расположенных вокруг панелек одобряют.
это хорошо, ждем выделения квартир учителям, медсестрам,воспитателям
Не ждите. Полковники важнее.
А что поток, классное место-вышел сотрудник из подъезда и сразу на работе. А в центре площадки есть кому застраивать. Там другие бизнесмены деньги зарабатывают. Те кто к телу ближе. Конечно внутрянку показали это убожество самое настоящее.
не нравится кому, тот может написать рапорт и отказаться. никого силой не заселяли.
как быстро построили! это вам не "учительский" долгострой на Петрова/Попова