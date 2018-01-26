Фото: salat-production.ru
Журналистка Екатерина Гордон, заявлявшая амбиции стать президентом России, снимает свою кандидатуру, передает ТАСС.
"Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", — заявила она на пресс-конференции, прошедшей в Москве.
По словам Гордон, она вместе с командой смогла собрать 105 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.
В качестве кандидата на выборы президента РФ она была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.
В данный момент в президентской кампании принимают участие 14 претендентов на пост главы государства — двое самовыдвиженцев (Владимир Путин и Владимир Михайлов) и 12 кандидатов от политических партий (Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Ирина Волынец, Станислав Полищук, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Наталья Лисицына, Михаил Козлов).
Все из перечисленных кандидатов, кроме Жириновского и Грудинина, выдвинутых парламентскими партиями ЛДПР и КПРФ, обязаны собрать подписи в свою поддержку для регистрации на участие в выборах.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Комментарии
Блин, значит снова Путин будет...
Ну это прям "потеря потерь", как говорил незабвенный студент Кузя! Как же теперь жить-то?!
До нее только дошло)))
а это ,что за женщина? надо уточнить
Странные люди - радуются, что в стране процветает беззаконие...
нервы не выдержали
поняла что фотками с голой попой электорат не собрать, проблески разума посетили и эту белокурую головку.
Это безумный, необдуманный шаг всенароднолюбимого кандитата. Что будет с Россией?
Представьте эту дуньку президентом - весь мир обхохочется!
26.01.2018 17:29
- гость -
Блин, значит снова Путин будет...
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На стороне Сурикова был административный ресурс,никто не верил, что М.Евдокимов победит.
Сейчас то, радуемся или хохочем ...