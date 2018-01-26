Пятница, 26 Январь, 21:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,83
€ 69,61
639233
-26°
Обь
332см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Морозы в Алтайском крае Выборы президента - 2018
Новости

Екатерина Гордон решила не участвовать в выборах президента

, ИА "Амител"
Сама она заявила о нежелании быть "участником фарса"

Фото: salat-production.ru

Журналистка Екатерина Гордон, заявлявшая амбиции стать президентом России, снимает свою кандидатуру, передает ТАСС.

"Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", — заявила она на пресс-конференции, прошедшей в Москве.

По словам Гордон, она вместе с командой смогла собрать 105 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.

В качестве кандидата на выборы президента РФ она была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

В данный момент в президентской кампании принимают участие 14 претендентов на пост главы государства — двое самовыдвиженцев (Владимир Путин и Владимир Михайлов) и 12 кандидатов от политических партий (Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Ирина Волынец, Станислав Полищук, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Наталья Лисицына, Михаил Козлов).

Все из перечисленных кандидатов, кроме Жириновского и Грудинина, выдвинутых парламентскими партиями ЛДПР и КПРФ, обязаны собрать подписи в свою поддержку для регистрации на участие в выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.01.2018 17:29
- гость -

Блин, значит снова Путин будет...

0  0
26.01.2018 17:38
- гость -

Ну это прям "потеря потерь", как говорил незабвенный студент Кузя! Как же теперь жить-то?!

0  0
26.01.2018 17:45
- гость -

До нее только дошло)))

0  0
26.01.2018 17:50
точный

а это ,что за женщина? надо уточнить

0  0
26.01.2018 17:53
- гость -

Странные люди - радуются, что в стране процветает беззаконие...

0  0
26.01.2018 18:02
- гость -

нервы не выдержали

0  0
26.01.2018 18:19
- гость -

поняла что фотками с голой попой электорат не собрать, проблески разума посетили и эту белокурую головку.

0  0
26.01.2018 18:24
- гость -

Это безумный, необдуманный шаг всенароднолюбимого кандитата. Что будет с Россией?

0  0
26.01.2018 18:32
гость

Представьте эту дуньку президентом - весь мир обхохочется!

0  0
26.01.2018 19:28
- гость -

26.01.2018 17:29
- гость -
Блин, значит снова Путин будет...
-------------------------------------------------------
На стороне Сурикова был административный ресурс,никто не верил, что М.Евдокимов победит.

0  0
26.01.2018 19:29
Doka

Сейчас то, радуемся или хохочем ...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
21:57
Путин внес в Госдуму проект о "прожиточном МРОТ" с 1 мая 0
21:41
Девочка из Подмосковья потребовала освободить ее "насильников" 0
21:12
Белых в своем последнем слове рассказал анекдот про изнасилование 0
20:31
Минтруд перечислил заболевания для получения бессрочной инвалидности 0
20:18
Водители в Уфе устроили драку со стрельбой и битой 0
19:46
Rolls-Royce Николая II выставили на продажу за 278 млн рублей 0
19:21
СМИ: Трамп готов признать 1,8 млн мигрантов американскими гражданами 0
19:08
Коротко о главном: итоги губернаторского отчета и прощание с морозами
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 января
18:47
Обнародовано фото паспортов мужчин, чей брак зарегистрировали в Москве 1
18:22
Глава "Центра зимних видов спорта" Новосибирска предстанет перед судом 0
18:07
Памфилова не нашла логики в снятии Гордон с президентских выборов 14
17:50
ЛДПР отпраздновала Татьянин день с барнаульскими студентами 0
17:34
СМИ сообщили о гибели 30 питомцев при пожаре в бийском приюте для животных 1
17:23
Уральская компания "поплатилась" 2 годами за обман алтайских медучреждений 2
17:12
Екатерина Гордон решила не участвовать в выборах президента 11
17:03
Самое глубокое в истории погружение совершили на Телецком озере 6
16:58
Заслуженное жильё: алтайским полицейским вручили ключи от новых квартир 6
16:48
Полицейский из Бийска задержал напавшего на пенсионерку мужчину 0
16:32
СМИ: осмелевшие в мороз волки пришли в село в Алтайском крае 2
16:23
Очевидцы: автомобиль провалился под асфальт в Барнауле 2
16:14
Сотрудник ФСИН спас людей из горящего дома в Бийске 2
16:02
За что депутаты благодарили и критиковали губернатора Алтайского края 0
15:50
Алтайская таможня перечислила порядка 37 млн долларов в федеральный бюджет 2
15:33
Эпидемия гриппа охватила около 3 миллионов японцев 0
15:22
Огонь уничтожил автобус и трактор в загоревшемся гараже на Алтае 0
15:16
Улицу в Барнауле залило водой в 30-градусные морозы 4
15:04
Машина такси загорелась после столкновения с троллейбусом в Новосибирске 0
14:47
Главный судебный пристав Алтайского края Глеб Абатуров покинул пост 8
14:32
Губернатор предложил главам городов Алтая посоревноваться за новую школу 4
14:30
Скидки до 90% ждут барнаульцев в строительном гипермаркете "Формула М2" 0
14:21
Фаворита кинопремии "Оскар" уличили в плагиате 6
14:15
Сколько медалей выиграют россияне на зимних Играх-2018: прогноз от Amic.ru 16
14:07
Жительница Калининграда не получила маткапитал из-за буквы "Ё" 5
13:51
Мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Барнаула 5
13:36
Полицейские спасли замерзающих в 40-градусный мороз жителей Алтайского края 0
13:24
Пьяный тракторист в Горном Алтае задавил коллегу во время расчистки деляны 1
13:14
Сгоревший в Бийске приют для животных просит помощи с размещением питомцев 27
13:06
Цех по производству матрасов загорелся в Новоалтайске 0
12:50
Человекоподобный робот София сломался после вопроса о коррупции на Украине 24
12:32
Сколько мы тратим в год на лекарства и как сэкономить в аптеке 37
12:24
От аномалий к норме: какая погода ждет Алтай в последние выходные января 1
12:13
Ученые выяснили, как вредит человеку одна сигарета в день 25
12:02
Алтайский край пережил 26 января пик аномальных холодов 15
11:54
Как провести выходные в Барнауле и куда сходить 27 и 28 января 1
11:43
АСВ не нашло тех, кто компенсирует потери вкладчикам "АлтайБизнес-Банка" 1
11:32
Карлин прокомментировал стихотворением закрытие банков в Алтайском крае 9
11:23
Пойманного на допинге олимпийского чемпиона из США признали невиновным 45
11:13
Здание Суховского универмага повторно продают в Барнауле по "хитрой схеме" 8
11:05
Законопроект о закреплении крипторубля как средства платежа внесли в ГД 3
10:53
Сибирское турне: Путин в феврале приедет в Новосибирск и Красноярск 7
10:40
"Звездные войны" и аниме-герои: необычные снеговики в Японии 2
10:32
"Я потерплю, а потом дам сдачи": Карлин ответил критикам туркластера 130
10:24
Видео с места крушения вертолета на Украине появилось в Сети 2
10:14
Барнаульцы обсуждают погоню и массовое ДТП в центре города 16
10:06
30-летняя нигерийка нелегально прожила в Новосибирске пять лет 6
10:00
Приготовление пищи в тандыре: вкусно и полезно 5
09:50
Подробности пожара в приюте для животных в Бийске 1
09:34
Миллиардер Сорос назвал главные угрозы для общества 9
09:24
Приют для животных загорелся в Бийске в ночь на 26 января 2
09:15
В московском МФЦ опровергли информацию о признании однополого брака в РФ 3
09:07
Пропавшего 36-летнего барнаульца нашли живым 4
08:58
Военнопленный из Алтайского края Агеев получил 10 лет тюрьмы на Украине 22
08:43
Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 января 0
08:23
Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета 46
08:13
Великий пост – 2018: когда начинается и надо ли к нему готовиться заранее 7
08:04
Одеваться и не пить: как пережить аномальные морозы 3
07:50
Как подготовиться к эпидсезону и что делать, чтобы не заболеть гриппом 0
07:34
Невероятно красивые пейзажи 22-летнего финского фотографа 5
07:22
Кто из обманутых дольщиков в Алтайском крае сможет бесплатно получить землю 0
07:16
Моська за гешефт: отчет алтайского губернатора Карлина в цитатах 0
07:03
Дом с теплыми полами и гаражом в цоколе продают в Барнауле за 16 млн рублей 6
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 26 января 1
06:32
Где в морозном Барнауле выпить кофе: ТОП-7 заведений от Кухни.Amic.ru 9
06:23
Стоит ли наращивать ресницы, насколько это безопасно и чем чревато 0
06:14
Аномальный холод и грязный воздух: о погоде в Алтайском крае на 26 января 0
06:01
Скованный морозом: Барнаул в условиях аномального холода 3
05:35
Путин рассказал, что его заряжает 7
04:32
Оплачивать услуги ЖКХ можно будет напрямую ресурсоснабжающим компаниям 0
03:22
СМИ: однополый брак между мужчинами впервые признали в России 10
02:51
Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни 3
01:01
Запрещенный Минкультом фильм "Смерть Сталина" начали показывать в Москве 4
00:12
Илон Маск испытал мощнейшую в мире ракету Falcon Heavy 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.