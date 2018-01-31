На прошлой неделе барнаульцев погода не особо радовала: из-за сильных морозов у многих не завелись машины, а ехать на общественном транспорте было довольно холодно, поэтому горожане стали активно пользоваться услугами такси. В связи с этим мы решили собрать истории на данную тему, которые присылали в редакцию Amic.ru. У нас есть как позитивные рассказы, так и негативные отзывы о водителях. И начнем с последнего.

Никаких детей

В редакцию Amic.ru обратилась одна из читательниц. В тексте будем условно называть ее Анастасией. Она рассказала довольно специфическую историю. Женщина была в гостях с мужем и двумя детьми: восьмилетней дочерью и годовалым сыном и вызвала машину через одну весьма крупную службу. Но поездка пошла не по плану.

"Таксист подъехал к дому, но отказался забирать нас от нужного подъезда и остановился на въезде во двор. Мы сами добрались до автомобиля, хотя на улице было очень холодно. Двор при этом был совершенно обычный, мешающих машин не было, от снега дорогу почистили. Когда мы сели в салон, водитель устроил настоящий скандал из-за того, что мы едем с детьми. Мы давно пользуемся приложением этой компании, и там нигде не прописано, что нужно указывать наличие ребенка. Он вез нас и ругался, говорил, что не хочет заниматься таким заказом, угрожал, что высадит нас на улицу. И в итоге высадил, причем весьма оригинальным способом — остановился у РОВД Железнодорожного района и потребовал выйти. Когда мы вышли, он, не отменяя наш заказ, куда-то поехал — деньги должны были списаться с карты. Мы сами отменили вызов и обратились в другую службу, собственно, так и добрались домой. Дети, правда, замерзли очень ", — рассказывает Анастасия.

Amic.ru объясняет, как быть в такой ситуации

Если с вами произошло что-то подобное, свяжитесь с представителями компании и пожалуйтесь на водителя. Так и поступила Анастасия. Ей ответили без промедления, объяснили, что водитель этот работает по договору через другую фирму и в штате не состоит, но сотрудничество с ним после этой жалобы будет прекращено. Как поступят с ним в сторонней организации — неясно.

Вместе с письмом его автор отправил необходимые скриншоты и документы. Прикладываем один из материалов.

(Чтобы открыть изображение в большем разрешении, просто нажмите на него)

Должно быть стыдно

Другая жительница Барнаула, Виктория, также часто пользуется услугами одного из крупных перевозчиков, добирается на такси на работу. Как пишет женщина, до прошлой недели ей нравилось все: машины, цены, хорошие водители. Но везде бывает своя ложка дегтя.

"Приезжает ко мне таксист. Мороз -40. Сажусь в машину и начинаю слушать, что это бред за такую цену возить людей, что тут рублей 600 по городу надо брать. Монолог в одном духе: "Все козлы, а я из-за вас страдай". Сижу на заднем сиденье напротив водителя. Что-то даже отвечаю. Он постоянно на меня оглядывается. Заболтался и на пешеходном переходе не пропустил парня. В аккурат перед патрульной машиной ГИБДД. Его, естественно, попросили остановиться. Минут десять водителя ждала. Возвращение было эпичным: он сел, кинул документы, которые разлетелись по машине, и выругался так, что некоторые выражения захотелось написать. Дальше интереснее: "Ты видела, этот гад специально (лексика таксиста по понятным причинам изменена) передо мной шагнул, чтобы меня подставить. Он специально так сделал, чтобы меня штрафанули! Да из-за таких, как он, людей в годы репрессий расстреливали (дословно передаю). Да зачем я вообще эту заявку взял, да лучше бы я не выезжал сегодня. И так 15 минут пути", — вспоминает читательница.

Одна из наших активных комментаторов, назовем ее Дарьей, написала о том, что ее тоже как-то стыдили в такси, только не из-за оплаты, а из-за норковой шубы.

"Сажусь в такси, на улице очень холодно. Надела все самое теплое. Водитель смотрит на меня и говорит: "Вот как тебе не стыдно? Ты в норковой шубе ходишь, а я тут вкалываю, молюсь по нескольку раз в день". "Это как будто бы я не работаю", — шутит девушка.

Amic.ru объясняет, как быть в такой ситуации

По сути, тоже пожаловаться. Позвонить в офис компании и рассказать о поведении таксиста. Как минимум его должен ждать выговор, так как пассажир не обязан участвовать в дискуссии и слушать жалобы на низкие тарифы.

Навигатор лучше знает

Еще одна горожанка, Алена, рассказала о том, как водитель искал пункт назначения. Она живет на Змеиногорском тракте. Машину вызвала для того, чтобы попасть в поликлинику на Интернациональной, 62. Приехал молодой человек лет 18 и пока вез пассажирку, заблудился.

"Спускаемся с Горы и по Гоголя через проспект Ленина уходим на Максима Горького. Ну, думаю, может, там ему развернуться удобнее будет. Оказалось — показалось. С Максима Горького через Короленко выезжаем на Комсомольский, сижу в шоке. Думаю, какая-то экспресс-экскурсия по центру города. И если бы по центру! Но с Комсомольского же он по Анатолия поехал в сторону Промышленной. Аккуратно говорю, что мы сбились с маршрута. Меня мастерски ставят на место: "Девушка, я дорогу знаю, у меня навигатор". Сижу, молчу, самой уже интересно стало. Приезжает к "Элеватору" и говорит: "А где поликлиника?". Очень срифмовать хотелось, но вежливо отвечаю, что здесь ее нет и никогда не было. А нам надо проехать в сторону Ленинского. Дальше была шикарная реакция водителя: "Странно. Она должна быть здесь", — написала Алена.

Amic.ru рассказывает, как быть в такой ситуации

Связаться с офисом перевозчика и уточнить, как будет оплачиваться эта поездка, особенно если вы опоздали туда, куда вам было нужно. Не ваша вина, что водитель не знал пути.

Доехать живым

Это, конечно, все неприятные моменты, но, по сути, их можно пережить. Но в такси случается и нечто более страшное. Среди историй мы выбрали сообщение жительницы краевой столицы Ксении, напоминающее начало фильма ужасов.

"Три года назад вызвала такси через известную в нашем городе компанию, своего парка машин у них нет, они работают с водителями по договору, передавая заказы, которые может взять любой желающий. Время было не позднее, около 10 часов вечера. Ехала от подруги домой к родителям. Таксист изначально не вызвал никаких подозрений: милый "дедушка" за 50 лет. По пути он начал задавать странные вопросы: "каково быть такой, как я", "легко ли таким, как я, жить" и прочее. Хотя ничего странного я не делала, обычная двадцатилетняя девчонка. Это начало пугать. Затем он включил церковную музыку. Как только мы подъехали, я постаралась побыстрее расплатиться и протянула деньги таксисту. Тогда он схватил меня за руку и заблокировал дверь. Прибавил громкость и начал гладить руку. В этот момент позвонил отец, я быстро взяла трубку свободной рукой и громко ответила: "Подъехала, пап". Таксист резко убрал руку, открыл двери, не взял деньги и уехал. Больше через эту компанию машины я не вызываю", — поделилась Ксения.

Amic.ru рассказывает, как быть в такой ситуации

Обязательно позвонить в фирму и рассказать о случившемся. Возможно, за водителей там никакой ответственности и не несут, но, по крайней мере, возьмут человека на заметку, а может, и вовсе откажутся от сотрудничества с ним.

И, естественно, садясь в такси, постарайтесь запомнить марку и номер машины, благо сейчас приходят СМС, по возможности передайте эту информацию тем, к кому вы едете, и при неадекватном поведении шофера активно напоминайте о том, что вас ждут и будут беспокоиться.

Кроме того, заказывая такси, стоит учитывать, что есть компании со своим парком авто, есть фирмы, которые только принимают заказы. Соответственно, первые несут ответственность за своих водителей, а вторые — нет, работать у них может любой желающий.

Не только плохое

Наряду с этими негативными историями есть и положительные. Можно предположить, что многие вспомнят таксистов, которые подвозили бесплатно, поили чаем или просто поддерживали интересный и позитивный разговор. Так, читательница Amic.ru Анна поделилась воспоминаниями о человеке, который практически спас ей жизнь.

"Лет 15 назад я, студентка первого курса, возвращалась в середине января от подруги. Из Кемерово. Автобус пришел на автовокзал где-то в 4.00 утра. В кармане 10 рублей, сохраненные на автобус, чтобы доехать до дома. На телефоне ни цента (тогда еще минуты центами измерялись). Холод собачий, автобусы, трамваи не ходят. Таксисты на Привокзальной желают долгой и счастливой дороги пешком, когда узнают, что у меня 10 рублей. Аргумент, что дома отдам, не работает. Дохожу до кинотеатра "Мир", чуть не реву. Вижу — стоит машина с шашечкой. Рванула к ней, говорю, дяденька, довезите до дома, а то холодно и страшно. Мужик спрашивает: "Деньги-то есть?". Ну и я честно отвечаю, что десять рублей одной купюрой Банка России. Дядька смотрит на меня внимательно и выдает: "Поехали. Только всю дорогу будешь мне анекдоты рассказывать". Вот так и ехали: я анекдоты вспоминала всю дорогу, он ржал. Думаю, больше надо мной. Десятку, кстати, забрал. А вот от предложения, что "я сейчас домой забегу и деньги вынесу", отказался. Если вдруг он прочитает эту историю и вспомнит меня, то еще раз хочу сказать: огромное вам человеческое спасибо!" - благодарит Анна.

Один из корреспондентов Amic.ru тоже припомнил хорошую историю про таксиста.

"Никогда не забуду колоритного питерского таксиста. Грузин с шикарными усами, кепкой и улыбкой в 32 золотых зуба вез меня на "Волге" в аэропорт. В машине играл Майкл Джексон, а водитель, которому бы в "Мимино" сниматься, подпевал Джексону невероятно красивым голосом с невероятным грузинским акцентом. Если бы не страх опоздать на самолет, обязательно бы попросила "еще кружочек". Это было великолепно", — заключает журналист.

Все мы люди, и случаи в жизни бывают разные. Но в тарифах, ценах на бензин, холодах и чьих-то личных проблемах пассажиры все-таки не виноваты, и водителям об этом не стоит забывать. А вообще, сломалась машина – и ты пешеход, захотел подзаработать – и ты таксист, так что на дороге равны все, поэтому сохранять лицо стоит в любой ситуации.