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Обновленное здание Центрального рынка "Старого базара" и прилегающей к нему территории будет открыто в аккурат ко Дню города в сентябре. Такую информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.
Говоря об объектах, которые появятся в рамках туристического кластера в 2018 году, в мэрии сообщили, что продолжится строительство системы водоотведения ливневых и талых вод по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического с последующим благоустройством улиц. Закончится благоустройство территории Нагорного парка.
Барнаульские власти также надеются, что будет решен вопрос с территорией "Барнаульского сереброплавильного завода".
"Ожидаем получение утвержденного проекта зон охраны культурного наследия из Министерства культуры Российской Федерации, разработанного новым собственником. После чего начнется работа по созданию концепции приспособления завода к туристическим целям", — говорится в сообщении мэрии.
Кроме того, в 2018 году будет сформирован график графика проведения событийных мероприятий с марта по октябрь на улице Мало-Тобольской. Улица станет важной площадкой для горожан и туристов.
Напомним, что Центральный рынок обрел нового собственника весной 2017 года. Комплекс, который власти краевой столицы длительное время не могли продать, был реализован за 53,2 миллиона рублей. Новый владелец – СК "Сибирия" – реконструирует здание. Будет сохранен внешний облик и купол, но при этом на первом этаже здания планируется разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом. На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок.
Между тем застройщик здания снес лестницы, ведущие на второй этаж. Вместо них планируют установить эскалаторы и траволаторы.
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