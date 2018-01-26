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Представитель приюта для животных "Преданность" в Бийске сообщил о гибели двадцати пяти кошек и шести собак в результате пожара. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам собеседника агентства, возгорание произошло минувшей ночью. Животные погибли в результате обрушения части здания. Остальные животные пострадали от воздействия угарного газа, сейчас им оказывают помощь.
В данный момент волонтеры приюта экстренно собирают деньги на покупку тепловых пушек и ремонт здания и просят горожан помочь в кормлении и содержании питомцев.
Напомним, согласно данным МЧС, пожар разгорелся в 2:47, через 13 минут возгорание локализовали. В борьбе с огнем участвовали восемь пожарных и две единицы техники.
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