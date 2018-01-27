Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период аномальных холодов в Алтайском крае завершается — в субботу, 27 января в регионе еще действует штормовое предупреждение, но затем начнется потепление.
Минувшей ночью в крае температура опускалась местами до -40 градусов. В дневное время, согласно прогнозу алтайского ЦГМС, в регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.
Температура в светлое время суток в субботу составит -22...-27 градусов, местами до -33 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, утром изморозь, возможен туман. Днем минус -24...-26 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
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Барнаул. Власиха. Пос. Октябрьский в 8.45- 40 град.