Ежедневник: чем запомнилось 29 января

День российской почты отмечается 16 мая. Но именно 29 января 1833 года в Санкт-Петербурге была основана первая городская почтовая сеть. Начиналась почта с лавочников. Именно в торговых лавках собиралась корреспонденция. Потом ее собирали почтальоны и относили на почтамты.
Мало кто знает, но 29 января принято считать днем рождения автомобиля. Именно в этот день в 1886 году немецкий ученый и изобретатель Карл Бенц запатентовал первый автомобиль. То был трехколесный экипаж Motorwagen на двух пассажиров, на высоких колесах. Он весил 250 килограммов и страшно гремел, зато ему для движения не требовались лошади.
В 1616 году была открыта крайняя южная точка архипелага Огненная Земля — мыс Горн.
В 1908 году учрежден первый российский аэроклуб.
В 1964 году открылись IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия). В этом же году на Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту.
А еще в этот день родились:
в 1843 году – Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США (1897-1901);
в 1860 году – Антон Чехов, русский писатель и драматург;
в 1888 году – Александр Чаянов, советский экономист, социолог, социальный антрополог;
в 1970 году – Дмитрий Маликов, российский композитор, певец, продюсер.
И умерли:
в 1601 году – Луиза Лотарингская-Водемон, королева Франции (1575-1589);
в 1730 году – Петр II, император всероссийский (1727-1730);
в 1963 году – Роберт Фрост, американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии;
в 1969 году – Аллен Даллес, первый директор ЦРУ;
в 1994 году – Евгений Леонов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.
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