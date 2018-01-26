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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не видит логики в поступке певицы и правозащитницы Екатерины Гордон, сообщившей, что она снимает свою кандидатуру с президентских выборов, так как не желает "участвовать в шоу". Об этом пишет ТАСС.
В пятницу, 26 января, Гордон провела пресс-конференцию, на которой заявила о снятии своей кандидатуры, поскольку она не хочет "быть участником фарса" и "принимать участие в шоу". Также она добавила, что собрала нужное количество подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры, однако не будет сдавать их в ЦИК.
Ранее Гордон заявила, что собирается сдать в Центризбирком 105 тысяч подписей.
"Странно, а до этого участвовала, значит, [в фарсе], никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу, в фарсе, то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать. Логики не вижу", — цитирует агентство комментарий Памфиловой.
Также председатель ЦИК добавила, что Гордон все же собирается прийти 26 января в Центризбирком, чтобы объяснить причину отзыва своей кандидатуры.
Агентство напоминает, что правозащитницу выдвинула на выборы президента Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.
Комментарии
Хм-м... неужели девочка умнее, чем казалась?
так-то Памфилова дама, а не девочка
Не... дама на картах нарисована! А она - либо баба, либо девочка! На бабу не тянет - не пошла в горящую избу... и хобот слону не оторвала... Значит - девочка! ))
минуточку,если быть уже более точным то,и баба в избу не ходила, так-то еще были, есть и будут женщины в русских селеньях ))
Так то же ЖЕНЩИНЫ! Вышеописанные на них не тянут ни коим образом! Да и живут не в селениях, а в Москве! ))
А кто, мужчины?))Да и Москва, если посмотреть не оттуда откуда надо, можно считать большим селением
Не... Москву - вот хоть что со мной делайте - селением признать никак не могу! Исключительно гадюшником! Потому как московские "руководители" только и знают, что только и исключительно гадят! Это уж, простите, мой горький профессиональный опыт! ))
...да, по поводу мужчин - кто есть они проверяется исключительно в деле! Причем, чем более суровое дело - тем более весомый результат! ))
горький профессиональный опыт! ))
ассенизатор или сантехник?(ничего личного, ибо для меня любая профессия почетна и уважаема)
чем более суровое дело - тем более весомый результат! ))
значит вы считаете что, женщины не могут занимать руководящие посты, и её прямое предназначение кухня плита кастрюля еда?
Нет... совсем не так! Есть у меня долгий и частично горький опыт многолетней работы "под матриархатом"... Познакомился и с плюсами и с минусами. В конечном итоге, как показывает мой опыт, дело не половой принадлежности - а в менталитете и природных задатках лидера. И, ежели вернуться к вышеупомянутой Гордон - руководство страной не её стезя... И, кстати, говоря про "умную девочку" я имел в виду её, а не Памфилову.
да я поняла, но почему бы и не "поговорить" с приятным, хотя и редким, собеседником.
а в менталитете и природных задатках лидера.
соглашусь, но только из всех кандидатов такие качество, как не крути, а значит и шанс пройти в первом туре, есть только у одного
я поняла что вы имели ввиду))
а что вы понимаете под менталитетом и задатками лидера?А умение работать в команде это уже не важно?
Не собрала нужное количество подписей, вот и выходит из гонки. Кто бы сомневался. Была бы достаточно умной - не устраивала бы своё шоу с выдвижением..
я поняла что вы имели в виду))
но не поняла что вы подразумеваете под менталитетом и природных задатках лидера, мне казалось, что природой человеку заложено совершенно другое, а вот то,что вы написали, зависит от него самого