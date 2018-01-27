27 января — День воинской славы России. Именно в этот день в 1944 году произошло полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, во время которой в городе погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
27 января 1924 года весь СССР оплакивал великого вождя пролетарской революции. В этот день состоялись похороны В. И. Ленина.
27 января 1945 были освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).
27 января 1973 подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
В этот день родились:
В 1756 году знаменитый композитор и музыкант Вольфганг Амадей Моцарт, музыка которого, как уверяют ученые, способна лечить от депрессии и развивать способности мозга.
В 1826 русский писатель и сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, помните его знаменитого "Мужика, который двух генералов прокормил"?
В 1832 английский писатель, математик и философ Льюис Кэрролл, автор любимой несколькими поколениями "Алисы в стране чудес".
В 1879 русский писатель-сказочник Павел Бажов. Кстати, а вы знали, что в годы гражданской войны Бажов жил на Алтае и часто бывал в Барнауле? Есть свидетельства, что сказ "Каменный цветок" также был навеян Павлу Петровичу Алтаем.
Приметы этого дня:
Белые облака обещают мороз. Если деревья покрылись инеем — быть теплу. Коли в морозный день пошёл снег — к потеплению.
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