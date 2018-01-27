Фото: avito.ru
Двухуровневую трехкомнатную квартиру площадью 211 квадратных метров продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на пятом и шестом этажах элитного кирпичного дома на улице Партизанской.
"Охраняемая территория, подземный гараж в собственности на два места. На первом этаже кухня 30 метров квадратных и просторная гостиная 50 метров квадратных, санузел. На втором этаже три спальни и большая ванная комната", — отмечает автор объявления.
Продавец подчеркивает, что в квартире выполнен отличный ремонт.
Комментарии
раньше Амител продажей квартир не занимался, а сейчасс .... из новостного сайта превратился в купи-продай...
еще бы публиковали, хоть одну квартиру или дом продали из опубликованных тут?
Прекрасная коммуналка
с неё получится!
на гостиницу для командировочных похоже!