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Двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 12 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 211 квадратных метров находится на улице Партизанской

Фото: avito.ru

Двухуровневую трехкомнатную квартиру площадью 211 квадратных метров продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на пятом и шестом этажах элитного кирпичного дома на улице Партизанской.

"Охраняемая территория, подземный гараж в собственности на два места. На первом этаже кухня 30 метров квадратных и просторная гостиная 50 метров квадратных, санузел. На втором этаже три спальни и большая ванная комната", — отмечает автор объявления.

Продавец подчеркивает, что в квартире выполнен отличный ремонт.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.01.2018 08:10
гость

раньше Амител продажей квартир не занимался, а сейчасс .... из новостного сайта превратился в купи-продай...

0  0
27.01.2018 08:32
- гость -

еще бы публиковали, хоть одну квартиру или дом продали из опубликованных тут?

0  0
27.01.2018 08:37
- гость -

Прекрасная коммуналка
с неё получится!

0  0
27.01.2018 08:59
- гость -

на гостиницу для командировочных похоже!

0  0
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