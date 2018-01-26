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Глава муниципального автономного учреждения СДЮСШОР "Центр зимних видов спорта" Константин Каширин пойдет под суд за присвоение 2,2 миллиона рублей. В пятницу, 26 января, зампрокурора НСО утвердил обвинение по уголовному делу в его отношении, пишет портал "НДН.Инфо".
По данным следствия, в 2016 году Каширин с подельником — главой ООО "Мален Групп" — получили из бюджета Новосибирска 7,2 миллиона рублей на покупку хоккейной коробки для ледового спорткомплекса "Локомотив".
Подельники знали, что реальная цена спортивного сооружения ниже выделенных денег, поэтому они решили "сэкономить" и купили коробку всего за 5 миллионов рублей, остаток средств присвоив себе в качестве "премии" за тяжелый труд.
"Всего, таким образом, им удалось похитить из бюджета 2,2 млн рублей", - цитирует издание сообщение новосибирской прокуратуры.
На принадлежащие Каширину деньги (37 600 рублей и 55 400 долларов США) был наложен арест. Несмотря на то, что половину похищенных из городской казны денег обвиняемые вернули (они добровольно возместили ущерб на сумму 1,1 миллиона рублей), 49-летнего главу "Центра зимних видов спорта" ждет суд.
Каширина и его 32-летнего подельника обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.
Дело предстоит рассмотреть Центральному районному суду.
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