Фото: Mash
В сети появилось фото российских паспортов двоих граждан РФ - Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, вступивших в законный однополый брак в Дании. Об этом пишет Life.
Издание отмечает, что по возвращении на родину мужчины решили узаконить свой союз и в РФ. Сами молодожены рассказали, что свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после этого его перевел и заверил нотариус, а затем россияне отнесли документы в столичный многофункциональный центр (МФЦ). Там им поставили печати в паспорта на странице "Семейное положение".
Именно снимок этих страниц обоих паспортов появился в сети.
При этом в МФЦ данную информацию опровергают. В официальном центре сказано, что центры госуслуг столицы РФ не предоставляют услугу по регистрации брака, а потому штамп сотрудники центра в паспорт не ставят.
Комментарии
Бред! МФЦ такие услуги не оказывает! Да и "Коммуна Копенгаген" са-авсем не МФЦ Москвы... Опять "п....сы" пиарятся! ))