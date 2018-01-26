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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен подписать план о предоставлении 1,8 миллиона нелегальным мигрантам американского гражданства. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters и представителя Белого дома.
Республиканец отметил, что данное решение — "своего рода предел для президента". Предполагается, что план обсудят в сенате в начале грядущего месяца. В обмен на принятие плана Белый дом собирается потребовать от конгресса учредить "целевой фонд" на 25 миллиардов долларов для строительства стены на южной границе с Мексикой. Кроме этого, должна быть усилена безопасность на всех границах страны, ограничена финансовая помощь для семей мигрантов и отменена визовая лотерея для приезжающих из ряда стран.
Издание напоминает, что Трамп 12 января на совещании по программе защиты детей незаконных мигрантов в Соединенных Штатах (DACA) назвал несколько стран, откуда в страну едут мигранты, "вонючими дырами". По мнению присутствовавших на встрече, так республиканец выразился о мигрантах из Гаити, Сальвадора и нескольких африканских стран.
Член палаты представителей конгресса Эл Грин заявил, что поднимет вопрос об импичменте президента после его "расистской риторики" в адрес мигрантов. Сам Трамп отверг данные обвинения, подчеркнув, что является "наименьшим расистом из всех, у кого когда-либо брали интервью". Также он добавил, что готов, может и будет продлевать программу DACA, отметив, что желает видеть в Штатах "мигрантов отовсюду".
Программу DACA в 2012 году запустила администрация экс-президента США Барака Обамы. Ее положения позволяют детям незаконных мигрантов избежать депортации и найти работу в Штатах.
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