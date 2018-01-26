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Rolls-Royce Николая II выставили на продажу за 278 млн рублей

, ИА "Амител"
Последний раз машина выставлялась на аукционе в 2013 году

Фото: revsinstitute.org

Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, который, как утверждает владелец, принадлежал последнему российскому императору Николаю II, продается за сумму около 278 миллионов рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на сайт auto.ru.

Данная модель производилась в период с 1905 по 1926 год и была технически наиболее современно в плане надежности, бесшумности и высокого качества сборки. За 20 лет выпустили 8 тысяч 416 таких автомобилей.

После смерти императора премиальный автомобиль купил коллекционер, демонстрировавший машину в казино в Лас-Вегасе. После этого кабриолет перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в немецком бункере. После смерти мужчины раритет был утерян, пока бункер случайно не нашли.

Последний раз Rolls-Royce уходил с молотка в Германии в 2013 году за 5,5 миллиона евро, добавляет издание.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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