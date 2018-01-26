Оживленный перекресток в Уфе стал ареной противостояния двух агрессивных водителей. Автомобильный регистратор запечатлел конфликт, произошедший в четверг, 25 января, сообщают "Вести".
Мужчина, находившийся за рулем Daewoo Nexia, атаковал микроавтобус Mercedes ехавший по встречной полосе. Он покинул свое место за рулем и нанес удар ногой в борт отъезжавшего транспортного средства.
Водитель микроавтобуса, возмущенный этим поступком, остановился и решил рассказать оппоненту о недопустимости подобных поступков. После он пустил в ход оружие, произведя три выстрела в противника, попытавшегося покинуть место.
Водитель Daewoo достал бейсбольную биту и перешел в контратаку.
По данным портала Ufa1.ru, участники драки обратились за медицинской помощью.
Полиция начала проверку по факту инцидента.
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