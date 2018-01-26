Минтруд разрабатывает перечень заболеваний, при которых планируется давать инвалидность бессрочно, передает ТАСС.
Проект документа "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом" разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина.
На данный момент в список включили хромосомные аномалии, в числе которых синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна и кофакторная форма фенилкетонурии у детей.
Документ также предусматривает, что бессрочную инвалидность будут давать уже при первом освидетельствовании и без указания срока ее пересмотра.
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