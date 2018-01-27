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Ученые заявили о вреде мастурбации для здоровья

, ИА "Амител"
В больших количествах может подвергнуть человека риску остановки сердца и даже инсульта

Фото: rozsavage.com

Ученые из Гарварда выяснили, что мастурбация может не только оказывать положительное воздействие на здоровье, но и в определенных случаях вредить ему, пишет LIFE

95% мужчин и 70% женщин, не состоящих в отношениях, регулярно снимают сексуальное напряжение самостоятельно. Слухи о том, что мастурбация способствует развитию слепоты или бесплодия, по данным медиков и ученых, сильно преувеличены. Напротив, высвобождение дофамина "в процессе" и активация центра удовольствия головного мозга могут послужить своеобразным анальгетиком при сильных болях.

Уже доказано, что мастурбация позволяет женщинам снизить болевые ощущения при менструальных спазмах. Большую пользу приносит процесс и для мужчин. Много лет назад ученые выяснили, что это позволяет снизить вероятность развития аденомы и рака предстательной железы.

Отдельные специалисты даже вывели среднюю формулу сексуальной активности. Так, ученые из Гарварда выяснили, что мастурбация от 18 до 20 раз в месяц снижает риск возникновения доброкачественных и злокачественных образований на треть.

Однако не все так прекрасно, как кажется. Несмотря на то что мастурбация является важной составляющей сексуального здоровья, слишком серьезный подход к этому занятию может быть чреват резким повышением давления крови. Постоянного влияния на повышение кровяного давление мастурбация не оказывает, но скрытые заболевания сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом могут привести на больничную койку.

Особую осторожность при мастурбации медики советуют проявлять тем людям, чье артериальное давление может меняться по несколько раз за день. Неконтролируемая гипертония может подвергнуть человека риску остановки сердца и даже инсульта.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.01.2018 00:33
Пионер

Я не подумаю прекращать доставлять себе законное удовольствие только потому, что учёные что-то там доказали.

0  0
27.01.2018 06:54
- гость -

Надо поосторожней закатывать шары.

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