Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступил в Пресненском суде Москвы с последним словом, пишет LIFE.
Обращаясь к суду и присутствующим на заседании, Белых рассказал анекдот про самогоноварение и изнасилование:
- В деревне за самогоноварение осуждают мужика. Он говорит: "Но я не гнал!"
- Но у вас есть самогонный аппарат, этого достаточно.
- Тогда обвиняйте меня ещё и в изнасиловании.
- А вы кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат имеется.
Также Белых отрицал факт встречи с бизнесменом Юрием Зудхаймером, на которой, по версии следствия, и потребовал взятку.
Бывшего губернатора обвиняют в получении взятки в 600 тысяч евро. Гособвинение требует для него срок в виде 10 лет лишения свободы. Приговор ему огласят 1 февраля.
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