Обвинительным приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Московской области — 18-летнего Александра и 31-Ильи — по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Однако сама пострадавшая девочка Алена решение суда называет бредом. По ее словам, никакого изнасилования не было, а в тюрьму отправились невиновные люди, сообщает Mash.
История началась в 2014 году, когда Александра и Илью задержали по подозрению в краже. Причастность к этому преступлению полицейским доказать не удалось, однако в отношении мужчин завели уголовное дело по статьям "Изнасилование и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".
Позднее на каждом судебном заседании девочка и ее мать объясняли, что никакого преступления в отношении нее не было. А правоохранители заставили Алену дать обвинительные показания, запугав тем, что иначе мать лишат родительских прав и девочка вместе с маленьким братом отправится в детский дом. Теперь семья требует освобождения осужденных.
"Я хочу, чтобы ребят отпустили. Они действительно ничего не совершали. Непонятно, почему невиновные люди должны сидеть ни за что. А в связи со статьёй, в которой обвиняют ребят, им там просто не выжить", — заявила мать девочки.
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