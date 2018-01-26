Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.
"В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", — сказал Володин.
В связи с этим он предложил уже в пятницу, 26 января, провести внеочередное заседание Совета Думы, который определяет ее повестку, "учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее".
"Наши граждане ждут этого решения", — рассказал Володин.
Комментарии
как только с 1 января увеличили минималку, все бюджетные организации тутже заставили всех своих работников (на минималке) написать заявление на неполную ставку, иначе - до свидания. Игра такая у государства... перед выборами. Хотя именно перед этими выборами можно было бы и не напрягаться государству, и без этих игр ясно- кто выберется.
Поплыл.Понял, что эту обещалку возможно будет выполнять не он. Хотя о чём это я
"А народ все мрот и мрот".