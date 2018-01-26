Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает российских спортсменов, отстаивающих свое право на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в судебном порядке или обращающихся к руководству Международного олимпийского комитета (МОК), сообщают "Вести".
"Это их право, безусловно, мы их поддерживаем и поддерживали наших спортсменов. Вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена, и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью соблюдены", — сказал Песков.
Ранее, шестрикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, выразив возмущение отсутствием обоснования его недопуска на Олимпиаду-2018.
До Игр МОК допустил лишь 169 российских спортсменов, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России будут выступать под олимпийским флагом Olympic athlete of Russia.
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