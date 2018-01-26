Представители одной из ведущих политических партий Индии "Бхаратия джаната" (БДП) объявили награду в 1,5 миллиона долларов за головы болливудской актрисы Дипики Падукон, снявшейся в фильме "Падмавати", и режиссера картины Санджая Лилы Бхансали. Радикалы обвиняют авторов ленты в искажении исторических фактов и аморальности, сообщают "Вести" со ссылкой на Voa News.
Фильм "Падмавати" снят по мотивам легенды XIV века, которая повествует о том, как султан Алауддин Хилджи осадил раджпутское княжество Мевар. Владыка пообещал, что никого не убьет, если ему отдадут в жены прекрасную королеву Падмавати. Девушка отказала хану и предпочла уйти из жизни.
Протестующих против показа еще не вышедшего на экраны фильма возмутило, что картина якобы искажает исторические факты, а также демонстирует "аморальную" любовную сцену между султаном Хилджи и королевой Падмавати. Радикалы уже разгромили кинотеатры, в которых показывали трейлер картины.
Авторы "Падмавати" предлагают протестующим сначала посмотреть фильм, а только потом делать о нем выводы. Режиссер картины утверждает, что любовной сцены, возмутившей протестующих, в картине на самом деле нет, а сам фильм основан на вымышленной легенде, поэтому не может претендовать на историческую достоверность.
Любые аргументы авторов игнорируются некоторыми представителями власти. Для них мифическая королева Падмавати — символ чести и чистоты, за оскорбление которого, по их мнению, необходимо наказывать смертью.
Выйдет ли "Падмавати" на экраны, неизвестно.
Комментарии
Как же так? Отказала, но любовная сцена была...
То бишь у индусов тоже есть свои невменяши. Молодцы!