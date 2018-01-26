Проститутки могут затопить Бангкок к 2030 году

Бордели Бангкока нелегально выкачивают грунтовую воду для массажных залов, из-за чего город может быть затоплен уже к 2030 году, сообщает LIFE со ссылкой на The Sun.
При проверке увеселительных заведений выяснилось, что в широкую практику вошло использование грунтовых вод в обход системы водоснабжения, чтобы не платить за коммунальные услуги.
Повышение уровня воды в море из-за глобального потепления вместе со снижением уровня грунта города из-за недостатка подземных вод могут привести к частичному затоплению Бангкока. До старта программы по контролю использования сточных вод уровень грунта тайской столицы снижался на 10 сантиметров в год.
Аналитики заявляют, что сейчас показатели уменьшились незначительно и ситуация постоянно должна быть на контроле.
Проституция не легализована в Таиланде официально. Хозяева борделей платят властям, а те закрывают глаза на индустрию.
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