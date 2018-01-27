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Новости

Инвалидам могут разрешить ездить в автомобиле непристегнутыми

, ИА "Амител"
Поводом для изменения ПДД стали обращения в Госдуму родителей детей-инвалидов

Фото: imotor.su

В Госдуме прошло совместное заседание членов Комитета палаты по транспорту и строительству, Комитета по охране здоровья и Комитета по государственному строительству и законодательству по вопросу перевозки инвалидов в автотранспорте без использования ремней безопасности, пишет "Парламентская газета".

Депутаты Госдумы, участвующие в заседании, намерены добиться изменения Правил дорожного движения, чтобы разрешить лицам, имеющим определенные заболевания, передвигаться в автомобиле без ремня безопасности.

Поводом для изменения ПДД стали обращения в Госдуму родителей детей-инвалидов, которых штрафовали за перевозку детей без специальных удерживающих устройств — ремней или детских кресел.

При некоторых заболеваниях, например мокнущем дерматите, ДЦП, использование обычного ремня безопасности причиняет человеку страдания. В то время как стоимость сертифицированного удерживающего устройства нередко равняется стоимости автомобиля.

В 2017 году депутаты отправили в правительство свои предложения, касающиеся изменения норм ПДД для таких граждан. В Минтрансе, МВД и Минздраве инициативу парламентариев не поддержали. Почти все ответы ведомств содержали рекомендации перевозить лиц с инвалидностью исключительно в горизонтальном положении.

Однако в Госдуме категорически не согласны с таким решением вопроса.

"Машину не всегда можно переоборудовать, и мы это должны понимать и по-человечески относиться к детям-инвалидам. Если семьи сами не смогут перевозить детей с инвалидностью, то государство должно выделить деньги и возить их за свой счет", — заявил глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Эту точку зрения разделяет и глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов: "Даже у хороших автомобилей отсутствуют устройства для фиксации определенных групп пациентов".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с инициативой расширить основания для включения в перечень граждан, которым можно передвигаться в автомобиле без фиксирующих устройств.

По мнению парламентария, в этом перечне могут быть не только пассажиры, но и водители. Если у пассажира или водителя имеется справка о том, что ему рекомендован индивидуальный режим фиксации, то даже при его отсутствии сотрудники ГИБДД не имеют права оштрафовать участника дорожного движения за езду без ремня безопасности, считает Лысаков.

При этом лица, перевозящие непристегнутого инвалида, уточняют парламентарии, должны передвигаться с повышенными мерами осторожности — соблюдать скоростной режим, использовать аварийную сигнализацию и так далее.

По итогам заседания планируется, что в ближайшее время Минздрав составит список заболеваний, при наличии которых гражданам можно будет ездить без фиксирующих устройств, а Минтранс и МВД разработают соответствующие поправки в ПДД.

Кроме того, в Госдуме намерены поднять вопрос о выделении средств на приобретение сертифицированных устройств для детей-инвалидов за счет бюджета.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.01.2018 05:45
- гость -

а почему не разрешить переходить дорогу на красный свет сразу?

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