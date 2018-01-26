Жительница Барнаула рассказала в интернет-сообществе "Барнаул22" свою историю, в которой радость от приобретения новой недвижимости быстро сменилась на споры с застройщиком из-за льда на стенах.
"Здравствуйте! Хотелось бы рассказать нашу историю...
В сентябре мы стали собственниками квартиры в жилом комплексе по адресу: Пролетарская, 148. Нашему счастью не было предела. После двухмесячного ремонта мы наконец-то заселились. Это как раз совпало с первыми ноябрьскими морозами, и тут нас ждал сюрприз...
Кухонная стена, где проходит вентиляционная шахта, начала промерзать, на ней стал образовываться конденсат. Вызвали главного инженера от застройщика, он посоветовал нам почаще проветривать кухню, несмотря на 20-ти градусный мороз. Следующий месяц каждый день мы открывали окно на проветривание, стена при этом, как было обещано, теплей не становилась.
За это время кухонные шкафы начали размокать, кухонный фартук разрушаться, штукатурка со стены слазить.
Сейчас в связи с этими морозами ситуация стала просто катастрофической. Стена покрыта льдом, из вытяжки дует холодный воздух, в квартире, соответственно, холодно. Кухонные шкафы можно использовать как холодильник! Стоять у плиты невозможно, так как пол ледяной и от вытяжки просто сдувает.
Застройщик только пожимает плечами, просит подождать еще немного, видимо, весны, когда вентиляция оттает естественным путем. Инженер утверждает, что план вентиляции идеален несмотря на то, что она вся покрыта льдом.
2 дома, наш и на Партизанской 149, страдают от этой проблемы. Все 2 месяца каждый раз называют разные причины, но при этом ничего не делают. Сейчас мы написали претензию застройщику, и собираемся готовить судебный иск на возмещение ущерба", — рассказала София Никулина.
Комментарии
ВЕНТИЛЯЦИЯ!!! ОДНОЗНАЧНО! ПРЕССУЙТЕ ИНЖЕНЕРА! Была такая же история в новостройке, вентиляция работала в обратку! Ищите соседей по стояку пишите претензии во все инстации! Этих ****** ничто не сдвинет с места, кроме мощного пенделя! Угрожайте прокуратурой! По-другому они не понимают!
ул. Сизова 10-этажка Селфа тоже промерзает.
Более того, перемерз стояк с холодной водой!!!
В 10-этажке! Вы только представьте!
Вот что случается, когда компания торгует ГСМ и машинами, строит ТЦ, и так, между делом возводит жилые высотные дома. Автомотовелофото. Там хоть знают базовые строительные понятия? Мостик холода, конденсат.. Мелкотня, дилетанты должны уйти со строительного рынка.
Напишите, какой этаж? Ужас, тоже хотели купить здесь квартиру
вот так купишь летом квартиру, а зимой подарочек
Это ещё колебаний земли от 4-х баллов не было- вот где все новоселы удивяться.
Хрущевки самые лучшие. А вообще есть строительная климатология, где хорошо описано, какая температура должна быть в комнате, какая должна быть влажность и температура на поверхности конструкций.