Медсестра сочинской больницы № 4 Мария Комиссарова рассказала, что не планировала оставлять пациента Ибрагима Калоева умирать на улице, сообщает LIFE со ссылкой на maks-portal.
"Он мешал другим пациентам, плевался, мочился, оскорблял, проходящие мимо возмущались. Он долго просил вывезти его покурить, я вывезла. Я не хотела его бросать, я хотела, чтобы он покурил, а я бы вернулась за ним", — пояснила медсестра.
Сам пациент извинился перед сотрудницей медучреждения за неподобающее поведение. Мужчина заявил, что накануне выпил слишком много, поэтому вел себя неподобающе.
Главный врач больницы № 4 Игорь Лукьянченко возмутился поведением медицинского персонала, и никакие, по его словам, оправдания действий медсестер здесь неуместны.
Отмечается, что медсестры сочинской больницы вывезли тяжелобольного пациента за пределы медучреждения и оставили за гаражами. Свидетелями стали сразу несколько прохожих, которые потребовали у медработников как-то объяснить свои действия. Те в ответ заявили: "Заберите его себе. Он нам не нужен".
Очевидцы вызвали на место полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в другое медучреждение.
Инцидент прокомментировала начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Вартазарян: "Как только к нам попало это видео, мы незамедлительно начали служебную проверку, в ходе которой достоверность происходящего подтвердилась, а лица, участвовавшие в данном инциденте, были установлены".
По словам Вартазарян, к медсестрам будут приняты самые строгие меры. Как сообщается в видео, они уже уволены. Кроме того, ревизоры из горздрава нагрянут с проверкой к завотделением, где работал этот персонал.
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