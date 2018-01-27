Паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке, признаны недействительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
"Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сообщила Волк.
Она отметила, что по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола проводится служебная проверка.
По результатам данной проверки сотрудница, допустившая нарушения российского законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел, добавила Волк.
Накануне в СМИ появилась информация, что в России официально признали брак между двумя мужчинами, который они заключили в Копенгагене. Свидетельство о браке двух мужчин заверили в МИД Дании. Затем документ перевел и заверил нотариус. После россияне отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице "Семейное положение". Они даже опубликовали фото своих личных документов в Сети.
Комментарии
Оправержение за апровержением прям так и прёт! Никак не пойму есть у Нас петушары,или нету?
На радость меньшинствам...