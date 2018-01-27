В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на письмо российского шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху, сообщает "Р-Спорт".
"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены для приглашения на Олимпиаду", — сообщила пресс-служба международной организации.
Также в МОК отметили, что им нечего добавить к своему заявлению.
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