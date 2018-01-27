Житель Омской области Юрий Мачуло, изнасиловавший и убивший 17-летнюю школьницу, получит соцподдержку от государства, пишет "Московский комсомолец".
Преступнику предстоит еще 22 года провести в колонии строгого режима, однако суд постановил уже сейчас выдать ему новую однокомнатную квартиру. Виной тому несовершенство законодательства.
Трагедия произошла в январе 2013 года. 17-летняя девушка поздно вечером возвращалась из Омска в родной Называевск. В городе 11-классница посещала курсы английского языка — готовилась к поступлению в университет. Приехав на вокзал на последней электричке она пошла домой. Чтобы сократить дорогу, решила пойти по безлюдной тропинке и встретила двух пьяных парней. 21-летний Антон Кобяков и 20-летний Юрий Мачуло. Они напали на школьницу, избили, отобрали сумку. Пока девушку обыскивали, один из парней узнал ее — они учились в одной школе. Тогда парни изнасиловали девушку, задушили ремнем и бросили труп в колодец. Только в 2015 году полиции удалось выйти на след преступников. К тому времени оба парня находились за решеткой — отбывали наказание за воровство. В ходе допросов Кобяков сдал своего подельника, обоих этапировали в Омск. Доказать причастность к убийству удалось благодаря камерам видеонаблюдения на вокзале. На записи видно, как за несколько минут до совершения преступления оба молодых человека направляются на ту тропинку. Омский областной суд приговорил Кобякова и Мачуло к 22 и 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Согласно Федеральному закону №159-ФЗ государство обязано предоставлять жилье гражданам, оставшимся без попечения родителей. Мачуло — не исключение. Сегодня он, как пишет издание, стоит первым в очереди. Причем, квартира, предоставленная убийце, будет пустовать 20 лет.
Минимущества не намерено оставлять Мачуло без жилья. Единственное, чего хотят работники ведомства, — это поставить его в конец очереди. В прошлом году чиновникам удалось на один год отсрочить предоставление жилья. Когда этот срок вышел, они снова обратились с этой просьбой в суд. Но получили отказ.
Сейчас в Минимущества готовятся подать апелляционную жалобу в областной суд. Специалисты ведомства заявляют, что скорее уволятся, чем исполнят несправедливое решение суда. Представители общественной палаты Омской области собираются отправить обращение в Госдуму, чтобы изменить закон, который защищает права насильников и убийц.
Комментарии
Это говорит лишь о том, какие замечательные у нас законотворцы