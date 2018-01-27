Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя внесенный президентом законопроект, заявил, что доведение МРОТ до прожиточного минимума приведет к повышению зарплат, пишет "Парламентская газета".
По словам Володина, повышение МРОТ коснется большого количества людей. Прежде всего, должны повыситься зарплаты работающих в бюджетной сфере.
"Наши граждане ждут этого решения", — подчеркнул Володин.
Законопроект о доведении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 26 января.
В настоящее время МРОТ составляет 85% прожиточного минимума. Довести его до 100% планировалось с 1 января 2019 года, однако в декабре Путин повелел ускорить процесс на 8 месяцев.
Законопроект будет рассмотрен 5 февраля на заседании Комитета Госдумы по труду и соцполитике, а на пленарном заседании документ планируется обсудить 7 февраля.
Комментарии
повелел
Он, или ошибается, или вводит в заблуждение. Это в 90 х годах зарплату бюджетникам считали от МРОТ. Теперь всё сложнее и не так однозначно. А такими популистскими заявлениями только цены "разогревает".
и к повышению цен
Как далеки они от народа! Тарифная ставка педагога высшей категории (!) чуть более 7500 руб, А МРОТ порядка 9500 руб. Сколько ставок должен учитель вести?
"... - Кто такие Неизвестные Отцы и чего они хотят? - начал Максим.
Все зашевелились, очевидно, этого вопроса они не ждали.
- Неизвестные Отцы, - сказал Доктор, - это анонимная группа наиболее
опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после
двадцатилетней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками.
У них две цели, одна - главная, другая - основная. Главная - удержаться у
власти. Основная - получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди
них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что
они - благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты,
садисты, и все они властолюбивы... Вы удовлетворены? ..."
"Аркадий и Борис Стругацкие. Обитаемый остров, 1971"
27.01.2018 09:33
- гость -
Всё таки классика - это сила!