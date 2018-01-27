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Главное, мода: барнаульцы обсуждают фото юноши с голыми лодыжками в мороз

, ИА "Амител"
Молодой человек решил не отступать от модных тенденций даже в мороз

Жители Барнаула в паблике Barnaul22 обсуждают фотографии, на которых изображен молодой человек в брюках и с голыми лодыжками.

Судя по всему, юноша решил следовать самым последним модным тенденциями, несмотря на то, что в Барнауле всю неделю были тридцатиградусные морозы.

Комментаторы негативно отреагировали на эти снимки.


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Комментарии

27.01.2018 08:30
- гость -

На пимы денег нет!

0  0
27.01.2018 08:37
гость

А почему он должен одеваться, не так, как ему нравится, а как хотят другие? Давайте всех оденем униформу.

0  0
27.01.2018 08:40
- гость -

Хоть бы кальсоны внущёк пододел.

0  0
27.01.2018 08:44
- гость -

Хорошо одетый - одетый по погоде. У нас Сибирь, а не Европа.

0  0
27.01.2018 08:50
- гость -

Данные носки (короткие) предназначены для ношения с шортами,а никак ни с брюками. Одеты они не по моде ходят по городу, а как педики. Еще как один все в капюшонах с толстовок и с наушниками,а рюкзак обязательный атрибут.

0  0
27.01.2018 08:53
- гость -

Эклер или Ванадий?

0  0
27.01.2018 09:06
- гость -

Сказано же что у Нас педиков не зарегистрировано!

0  0
27.01.2018 09:11
- гость -


27.01.2018 08:53
- гость -

Милашка, кто из них тебя бросил?

0  0
27.01.2018 09:22
- гость -

27.01.2018 08:53
- гость -

Милашка, кто из них тебя бросил?

Ты с такими щиколотками только половую жизнь можешь бросить, но для страны это плюс.

0  0
27.01.2018 09:25
- гость -

Болеть ноги потом будут-сейчас он этого не понимает!И что это за мода такая? -кто-нибудь объяснит?

0  0
27.01.2018 09:27
Сталинский Сокол

Этот Чудак, на букву М и ему подобные, не понимают, что застудив свои гениталии. А именно с ног это начинается. Его хозяйство, или так сказать мужское достоинство, откажет работать уже в молодом возрасте. И девушки будут тыкать ему в спину говоря: Не заморачивайтесь с ним, он Импотент.

0  0
27.01.2018 09:27
- гость -

Милашка, кто из них тебя бросил?

Оба. Отматросили вдвоем и бросили. А обещали в Нидерландах зарегистрировать наши отношения. Сволочи они.

0  0
27.01.2018 09:29
Андрей

Он может и без шапки ходить. Менингит не грозит ввиду отсутствия объекта для воспаления.

0  0
27.01.2018 09:34
гость

А я видела так Гарик Сукачев приехал к нам на Шукшинский фестиваль. Но это было летом. И у него было элегантно - лодыжки чуть - чуть выглядывали. А наши доходят до маразма.

0  0
27.01.2018 09:51
гость

Сталинскому соколу
А Вы правы! Ведь ещё Суворов говорил: "Голова в холоде, пузо в голоде, а ноги в ТЕПЛЕ!"

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