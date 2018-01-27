Жители Барнаула в паблике Barnaul22 обсуждают фотографии, на которых изображен молодой человек в брюках и с голыми лодыжками.
Судя по всему, юноша решил следовать самым последним модным тенденциями, несмотря на то, что в Барнауле всю неделю были тридцатиградусные морозы.
Комментаторы негативно отреагировали на эти снимки.
Комментарии
На пимы денег нет!
А почему он должен одеваться, не так, как ему нравится, а как хотят другие? Давайте всех оденем униформу.
Хоть бы кальсоны внущёк пододел.
Хорошо одетый - одетый по погоде. У нас Сибирь, а не Европа.
Данные носки (короткие) предназначены для ношения с шортами,а никак ни с брюками. Одеты они не по моде ходят по городу, а как педики. Еще как один все в капюшонах с толстовок и с наушниками,а рюкзак обязательный атрибут.
Эклер или Ванадий?
Сказано же что у Нас педиков не зарегистрировано!
27.01.2018 08:53
- гость -
Милашка, кто из них тебя бросил?
27.01.2018 08:53
- гость -
Милашка, кто из них тебя бросил?
Ты с такими щиколотками только половую жизнь можешь бросить, но для страны это плюс.
Болеть ноги потом будут-сейчас он этого не понимает!И что это за мода такая? -кто-нибудь объяснит?
Этот Чудак, на букву М и ему подобные, не понимают, что застудив свои гениталии. А именно с ног это начинается. Его хозяйство, или так сказать мужское достоинство, откажет работать уже в молодом возрасте. И девушки будут тыкать ему в спину говоря: Не заморачивайтесь с ним, он Импотент.
Милашка, кто из них тебя бросил?
Оба. Отматросили вдвоем и бросили. А обещали в Нидерландах зарегистрировать наши отношения. Сволочи они.
Он может и без шапки ходить. Менингит не грозит ввиду отсутствия объекта для воспаления.
А я видела так Гарик Сукачев приехал к нам на Шукшинский фестиваль. Но это было летом. И у него было элегантно - лодыжки чуть - чуть выглядывали. А наши доходят до маразма.
Сталинскому соколу
А Вы правы! Ведь ещё Суворов говорил: "Голова в холоде, пузо в голоде, а ноги в ТЕПЛЕ!"