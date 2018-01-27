Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что страны Европы должны объединиться в коалицию для противостояния "российской агрессии". Об этом пишет "РБК".
"Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах", — отметил глава Украины.
Отметим, что этот вопрос Порошенко озвучил еще во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Комментируя дискуссию, Порошенко отметил, что считает необходимым объединение европейских стран для ответа на вызов со стороны Москвы.
Комментарии
Ещё один... Реально, история дураков ничему не учит...