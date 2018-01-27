Бездомный кот всю ночь согревал пропавшего тринадцатилетнего мальчика в сарае в Калининградской области. Об этом пишет РИА "Новости".
Как уточняет издание,13-летний мальчик 25 января решил прогулять уроки в школе. В этот день он отправился в город Краснознаменск в гости к бабушке, также ребенок решил сделать фото для паспорта.
Бабушки дома не оказалось, тогда подросток пошел домой пешком. Но не успел вернуться до наступления темноты. Поэтому ночь он решил провести в заброшенном сарае, где компанию ему составил бездомный кот, который согревал школьника всю ночь.
На следующий день ребенок забрал животное к себе. Полицейские побеседуют с родственниками мальчика для недопущения подобных случаев в будущем.
Комментарии
каникулы в Простоквашино)
Думаю, кот просто сам мальчонку вместо грелки использовал
Телефонов нет?
У кота, если что, температура тела выше, чем у человека. Просто встретились два одиночества...