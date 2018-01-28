Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Аномально холодный период, длившийся в Алтайском крае с 21 января, завершен – в воскресенье, 28 января, в регионе начнется потепление.
По информации алтайского ЦГМС, в регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.
Днем по краю температура воздуха составит -20…-25 градусов, местами в предгорьях -15…-20 градусов.
Ветер будет юго-западным, 3-8 метров в секунду с усилением днем в северных районах до 13 метров.
В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман.
Днем в краевой столице -20…-22 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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