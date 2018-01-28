Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 260 квадратных метров продают в поселке Фирсова слобода под Барнаулом за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом имеет основной парадный вход и дополнительный выход на территорию участка. На первом этаже расположены: кухня-столовая, гостиная, прихожая, санузел, гардеробная, небольшая спальня.
На втором этаже находятся две спальни, кабинет, ванная комната, застекленная лоджия.
В цокольном уровне располагается инженерное оборудование дома.
На участке площадью 15 соток имеется построена благоустроенная баня с кухней и комнатой отдыха, беседкой-барбекю, раковиной. Также есть гаражный комплекс на два автомобиля, мастерская, дровяник. На улице установлен бассейн.
"Дом использовался как загородная дача, частично чистовая отделка стен, потолков. Установлена кухня. Территория дома по всему периметру огорожена, установлены ворота, калитка", — добавляет автор объявления.
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