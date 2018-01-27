Граждане России смогут жаловаться на невыплату зарплаты через мобильное приложение Роструда "Я — инспектор". Об этом пишет РИА "Новости".
Отметим, что до этого в приложении пользователи могли сообщить о замеченных нарушениях на строительных площадках, таких как отсутствие у работников средств защиты или защитных ограждений на стройке.
"По нашему мнению, дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма. Думаем, что последнее повлияет на недобросовестных работодателей, которые не только допускают у себя нарушения охраны труда, но и пытаются противозаконным образом лишить пострадавших в результате этого работников законодательно предусмотренной поддержки", — рассказал заместитель начальника управления проектов информатизации ведомства Виталий Лосев.
Теперь в этом приложении стали доступны темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством".
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