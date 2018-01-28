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Комментарии
Мощности хранения в России, по данным Минсельхоза, оцениваются в 115 млн т.
При этом из 115 млн т мощностей только 38 млн т — элеваторы, обеспечивающие наиболее качественное хранение зерна. Остальное приходится на амбары, которые не могут гарантировать сохранность качества и количества зерна.
При этом в технически удовлетворительном состоянии находятся только 40% элеваторов. В еще худшем состоянии находятся амбары.
Еще одной проблемой является высокий износ зернохранилищ: более 60% элеваторов устарели, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Из-за этого хранимое зерно портится: потери достигают 3–5% в количестве. В качестве потери еще выше: из продовольственного зерно в итоге превращается в фуражное, которое дешевле продовольственного.
Оптимальным соотношением суммарных мощностей хранения зерна к валовому сбору считается коэффициент 1,2–1,3, то есть когда мощность хранения на 20–30% превышает годовой урожай зерна.
В Минсельхозе успокаивают, что обеспеченность мощностями хранения будет определяться темпами экспорта.
Зерна-то много, только хлеба нормального не купить...