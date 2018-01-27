Суббота, 27 Январь, 22:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,83
€ 69,61
638282
-24°
Обь
332см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Морозы на Алтае Выборы президента - 2018
Новости

Антироссийские санкции в Германии сравнили с "мертвой лошадью"

, ИА "Амител"
В Германии задумались о поэтапной отмене санкций против России

Фото: pixabay.com

Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России, навязанных Евросоюзом. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

Глава кабинета министров Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь". Он считает, что нельзя решить проблемы на Украине за счет "символической политики". Он подчеркнул, что за антироссийские санкции также расплачиваются немецкие предприятия.

Также против антироссийских санкций выступил и  премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.01.2018 11:43
- гость -

А как же тогда?-дяди сэму перестать лизать?Пусть немецкие предприятия терпят убытки,пусть упускаются экономические возможности,главное чтоб перед их глазами постоянно был зад дяди сэма ))

0  0
27.01.2018 13:12
- гость -

Смешно наблюдать реакцию хомячков на фейковые новости )))

0  0
27.01.2018 13:48
Павсекакий

"дяди сэму перестать лизать?"
------
Да перестань ты уже лизать, ты зациклен на его заднице.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
21:05
Нашумевшая книга Вульфа о Трампе весной поступит в продажу в России 0
20:05
Музеи в Париже эвакуируют из-за наводнения 0
19:38
Поклонская рассказала, какие страны хочет посетить с официальным визитом 0
19:05
Американец разработал систему обучения, где дети вслепую собирают автомат 0
18:25
Порошенко поддержал Америку в расширении антироссийских санкций 2
17:45
Десять человек погибли при взрыве в дипквартале Кабула 0
17:26
Иномарка едва не врезалась в забор после ДТП в Барнауле 1
17:02
Сорокаградусные морозы вновь ударят по Алтайскому краю ночью 28 января 0
16:24
Журналист-международник Борис Туманов скончался на 80-м году жизни 0
16:02
Количество отравившихся в школе Хабаровска возросло до 100 человек 0
15:28
Больше 10 человек тушили многоэтажку в Бийске 0
15:03
Америка расширила санкционный список против России 19
14:48
Автобусы и машины на дизеле не пустят из Алтая в Казахстан из-за морозов 4
14:02
Барнаульца задержали в многоэтажке с наркотиками в кармане 2
13:35
Пробная перепись населения пройдет в России осенью 0
13:04
Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу по лицу 9
12:32
Барнаульцам предложили подумать о переименовании Соцпроспекта 43
12:05
Семья из пяти человек сгорела на пожаре в Пермском крае 0
11:34
Антироссийские санкции в Германии сравнили с "мертвой лошадью" 3
11:05
Россияне теперь могут жаловаться на невыплату зарплаты через приложение 1
10:35
Новогодняя красота на улицах Москвы останется до конца зимы 0
10:08
Бездомный кот спас от холода в Калининграде пропавшего ребенка 4
09:37
Порошенко предложил создать коалицию против России 11
09:12
Лебедям в алтайском заказнике увеличили норму корма из-за морозов 3
08:55
Восемь минут потребовалось пожарным, чтоб потушить жилой дом на Алтае 1
08:28
Главное - мода: барнаульцы обсуждают фото юноши с голыми лодыжками в мороз 28
08:04
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 2
07:50
Готовим манник по классическому рецепту: инфографика от Кухни.Amic.ru 0
07:34
Губернатор Карлин высказался за застройку Барнаула по правому берегу Оби 25
07:21
Вечно молодые и прекрасные: рассказываем о звездах, которые не стареют 0
07:03
Двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 12 млн рублей 12
06:48
Ежедневник Amic.ru: cнятие блокады Ленинграда и приметы о погоде 0
06:32
Лагерь Освенцим: самая страшная страница истории Второй мировой 9
06:18
Холод, уходи: аномальный мороз доживает последние сутки в Алтайском крае 1
06:01
Реконструированный Центральный рынок в Барнауле откроют ко Дню города 8
05:40
Логика от Володина: повышение МРОТ приведет к увеличению зарплат 7
04:19
Инвалидам могут разрешить ездить в автомобиле непристегнутыми 3
03:22
Насильник и убийца школьницы получит от государства квартиру 11
02:14
МОК ответил на письмо отстраненного от Олимпийских игр Виктора Ана 2
01:01
МВД лишило паспортов двух мужчин, вступивших в гей-брак 3
00:23
Ученые заявили о вреде мастурбации для здоровья 4
23:31
Медсестра рассказала, почему пациента вывезли за гаражи и бросили 1
23:14
Олигарх Дерипаска пожаловался на слишком крепкий рубль 6
23:00
Жительница Барнаула рассказала о новой квартире, где стены покрылись льдом 23
22:44
Проститутки могут затопить Бангкок к 2030 году 0
22:21
Власти Индии объявили награду за голову актрисы: "Матильда" по-индийски 3
22:03
Песков рассказал, как Россия защищает своих олимпийцев 3
21:57
Путин внес в Госдуму проект о "прожиточном МРОТ" с 1 мая 3
21:41
Девочка из Подмосковья потребовала освободить ее "насильников" 4
21:12
Белых в своем последнем слове рассказал анекдот про изнасилование 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.