Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России, навязанных Евросоюзом. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.
Глава кабинета министров Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь". Он считает, что нельзя решить проблемы на Украине за счет "символической политики". Он подчеркнул, что за антироссийские санкции также расплачиваются немецкие предприятия.
Также против антироссийских санкций выступил и премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф.
Комментарии
А как же тогда?-дяди сэму перестать лизать?Пусть немецкие предприятия терпят убытки,пусть упускаются экономические возможности,главное чтоб перед их глазами постоянно был зад дяди сэма ))
Смешно наблюдать реакцию хомячков на фейковые новости )))
"дяди сэму перестать лизать?"
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Да перестань ты уже лизать, ты зациклен на его заднице.