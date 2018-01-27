Семья из пяти человек (трое детей и двое взрослых) погибли на пожаре в Пермском крае,сообщает ТАСС.
Как пишет издание, 16-летний ребенок из этой семьи остался жив, потому что не поехал со своими родными вместе на дачу. .
Издание уточняет, что пожар произошел в субботу ночью в 00:34 по местному времени (22:34 мск) в поселке Ильинский. Загорелась баня деревянного жилого дома и сам дом. К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения, полиция, медики, а также электрики. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинения смерти по неосторожности двум и более лицам". Хотя, по данным СКР, при осмотре видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.
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