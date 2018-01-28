Фото: altai-republic.ru
Глава Республики Алтай Александр Бердников провел очередное совещание по вопросу подготовки и проведения выборов президента России – на мероприятии, в частности рассматривался вопрос о том, чтобы обеспечить гражданам реализацию их избирательного права даже в условиях погодных аномалий.
"На совещании обсудили вопрос о приведении в нормативное состояние дорог и подъездов к избирательным участкам на случай аномальных погодных явлений в период и накануне голосования. Были скорректированы данные по количеству маломобильных граждан, которые могут проголосовать на дому", — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Говоря о важности доступа абсолютно всех избирателей к реализации своего законного права, Александр Бердников подчеркнул: "Люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, должны также почувствовать свою причастность к этому великому государственному делу – выборам президента страны, поэтому мы должны обеспечить это право".
В целом, как было отмечено, работа по подготовке выборов в Горном Алтае проводится согласно утвержденному плану организационно-технических мероприятий.
Напомним, во второй декаде января Александр Бердников уже проводил совещание по поводу подготовки республики к выборам президента, которые состоятся 18 марта. Тогда он, в частности, подчеркнул, что задача региональных властей заключается в обеспечении в пределах своих полномочий "честного, открытого, без давления и подтасовок проведения выборной кампании".
Комментарии
Этож чёж такое должно стрястись чтоб Путина не избрать?