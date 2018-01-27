Группа "Тридома" "Вконтакте" предложила барнаульцам принять участие в опросе о переименовании проспекта Социалистический в Соборный.
"До 1921 года Социалистический проспект в Барнауле назывался Соборным. Сейчас страна отошла от социализма, да и в историческом центре города планируется восстановление Петропавловского собора, в честь которого когда-то была названа улица",- говорится в заметке.
Более 50% проголосовавших сошлись во мнении, что переименовывать не нужно. Ведь все уже привыкли к этому названию.
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16,5% также против, так как считают, что это внесет путаницу. А 14,4% проголосовавших высказались "за" из-за красивого названия.
Комментарии
нафига переименовывать? или у нас тоже декоммунизация?!
А сам собор то на площади Свободы восстанавливать будут ? Вот когда восстановят тгда и вопрос поднимать о возврате наименований самой площади и переулка (проспекта) в Соборный. А сейчас глупости на обсуждение выносите...
Предлагаю дать участникам группы тридома по метле и лопате и пусть уберут мусор и снег хотя бы вокруг трёх домов. Глядишь, и у этих бездельников не будет времени на всякую ахинею.
больше заняться нечем же...
хватит уже фигней страдать! Из Барнаула молодежь бежит, ибо работы нет, кроме как в торговле (да и там уже напряженка, гиганты-ТРЦ стоят полупустыми), зарплаты ниже плинтуса...
Неустанными заботами власти Барнаул стремительно теряет исторические памятники. Нещадно вырубаются деревья, уничтожаются целые парки и скверы, гибнет пригородный ленточный бор...
А вам и дела нет - улицу им переименовать захотелось! Вот вывести вас на эту улицу да высечь принародно розгами. Может, поумнеете.
Кому помешало название? Давайте рушить всё до основанья,а затем...? Деньги девать некуда что ли?
Не надо переименовывать.
Кому-то, видать, очень умному блажь такая в голову ударила.
Во-первых, все привыкли.
Во-вторых, головняков будет хоть отбавляй.
Тысяч юрлиц должны поменять адреса во всех документах, бланках, печати, вывески. В сумме это сотни миллионов рублей никому не нужных расходов и человеко-года труда
От ул.Пушкина и до "золотой горки" туркластера можно переименовать, если, как сказал гость 12:44 восстановят Петропавловский собор. Тогда уж и пл.Свободы на Базарную менять.
13:01
какие там тысячи юрлиц? одно из последних недавно сгорело сделать от Пушкина вниз переулок Соборный, там один хрен Соц как попало идёт
Если восстановят все публичные дома, что были до революции, то менять однозначно
Конечно декоммунизация у нас полным ходом. Власти испугались запроса общества на справедливость и равенство перед законами.
Посыл правильный, России нужен полный ребрендинг. Советские мэмы должны забыться как страшный сон и смениться современными. "Водка, балалайка, матрёшка". "Ленин, соц-ский, хз сколько лет СССР или Октября".. ау, сейчас другая страна и другие времена.
Но названия менять следует только одновременно вместе с изменениями во всех сферах жизни. Закопать труп Ленина, убрать совок из политики, убрать с экранов совковых звёзд эстрады и юмора, убрать совок из пропаганды, сделать советские праздники обычными днями - кто хочет, тот и пусть празднует. И главное - калёным железом уничтожать элементы дурного менталитета.
Вот тогда и только тогда можно приступать к смене вывесок.
27.01.2018 13:16
Vanadiy2014
А про коммунистов Путина и Медведева как бы забыли?! Труп их кумира и учителя закопать предлагаете а ребрендинг сладкой парочки не нужен...
Назовите капиталистическим и успокойтесь уже, словоблуды!
27.01.2018 13:32
- гость -
А про коммунистов Путина и Медведева как бы забыли?!
Не забыли, это в пункте "убрать совок из политики".
Может до 1921 года это и был проспект, а сейчас это просто узкая улочка
вы это серьезно? серьезно воспринимаете бред вконтактышей?
давайте еще на всякую чушь кухарок-домохозяек из одноглазников реагировать..совсем заняться нечем?
Застал СССР.Прогулялся по Мало-Тобольской от Ленина до Соца.Слева Старый базар, в разрухе(может Нодар и Ко сделают чтото). Справа арендованные и пытающиеся выжить магазины, часть в хреновом состоянии.Далее слева забор!!! на всю туркластерную улицу.Ну и бывшее БТИ- это венец славы туркластера.Вбухать сотни миллионов на лестницу и склон, которые стояли десятилетиями и забыть про Универмаг Сухова.нет, не забыли, за 1 ОДИН!!! рубль продают.
Мне кажется или нет? Мы к майдану приближаемся? Или к "русскому бунту" бессмысленному и беспощадному? Опять "старый мир разрушим до основанья, а затем???" Вся суть менталитета, который "ванадия2014" хочет внедрить - это "жрать, жрать, ср...ть и по Партизанской с радужным флагом шагать.
Иваны Вы, родства не помнящие. Займитесь лучше своей родословной, вспомните дедов, прадедов, найдите хоть что-нибудь про прапрадедов. А менять названия улиц - как про того кота, который...
"В начале, когда мы им еще верили, они забрали у нас власть, правду, идеализм, чувство безопасности, надежду на справедливость и нормальное будущее.
Позже мы верить перестали, но им было уже все равно, ведь они успели получить заводы, газеты, пароходы, шахты, телеканалы, честные выборы и сменяемость власти.
За годы, пока неверие сменилось сытой апатией, они, пока мы дремали, подобрали под себя газ, лес, нефть, банки, землю, воду и небо.
Во время краткосрочного возмущения, пока мы толпились и спорили друг с другом, они умудрились стянуть у нас протест, вместе с надеждой на возможность победы и верой в состоятельность наших лидеров.
Потом, в годы апатии голодной, поскольку все остальные блага были ими уже взяты, они начали шарить по нашим карманам в поисках сбереженных копеек и хлебных крошек. Не найдя там почти ничего, они от злости сломали мир с Украиной, крепкий рубль и испортили сыр. Взамен же бросили цепи и несколько скреп, чтобы выкладывать из них слово «задница».
Ничего, чуть придя в себя, они снова придут. Ведь можно еще вытопить из-под кожи сало, соскрести скудную щетину, кожу пустить на барабаны, а мясо скормить цепным псам. А потом заберут за ненужностью цепи, скрепы и снесут их в черномет. Мы им будем уже не нужны и не важны.
Не нужны, не важны, не близки, не опасны, не теплы и не горячи. Мы им — никто." (с)
Барнаул цэ Украина?!
Если получилось восстановить капитализм, тогда почему не получится восстановить социализм? Так что прекрати бесноваться и не суетись с переименованиями. Кстати один умный человек сказал, что это Ленин похоронит любого политика рискнувшего похоронить его.
Ну как минимум где-то должен быть собор
Социализм - тоже имеет место быть в нашей жизни и не нужно его принижать.
не подобляйтесь хохлам...
при капитализме - богатые богатеют, бедные беднеют (деньги вложенные в бизнес приносят прибыль - богатые всегда будут богатеть (если они не лохи). если в одном месте прибыло, то в другом месте обязательно убыло (Ломоносов) - бедные будут беднеть)
при социализме всё решает ГосПлан - если раньше трудно было рассчитать сколько стране нужно гаек, радиаторов, картошки, резины и т.д., и т.п., то теперь это можно посчитать на суперкомпьютере, не делать лишнего и загрузить всех желающих нужной работой и главное оплачиваемой.
но! нужно ли это теперешнему руководству страны? скольких личных доходов оно лишится запустив социализм? да и нехочется им брать ответственность за ГосПлан, они наоборот всё готовы отдать регионам, ну, ВСЁ... кроме наших налогов...
Мда, уже и социализм властям не нравится...
Ну тогда давайте его назовем - ПРОСПЕКТ МОЛЧАЛИВОГО РАБСТВА или ПРОСПЕКТ ВЕРНОПОДДАННЕЙШЕГО ХОЛУЙСТВА..
Так вас устроит, господа новые феодалы?
В городе проблем больше нет? Только на переименование деньги тратить? Людей путать? Инициаторам надо имя фамилию и отчество поменять, пусть по инстанциям походят, свои документы повостанавливают.. может мозги работать начнут.
Ванадию) Д у р а к т ы и н е л е ч и ш ь с я!
А можно фото инициаторов в студию? Город должен знать своих героев.
Давно пора. И ленинский и социалистический, только красноармейский оставить.
Бред на бреде, бредом погоняет.
Сегодня всё больше людей начинает хотеть вернуться СССР. Я и сам, грешным делом, об этом задумываюсь всё чаще... Наелся уже этой глупой капитолией! Бизнес не идёт, работать реально негде и не кем, живёшь только в иллюзиях и ожиданиях. Хочется уже жизни беззаботной и стабильной, как в советские годы. Чтобы квартиру молодым давали бесплатно, чтобы зарплата была нормальная (хотя бы у большинства, а не у 3% населения), чтобы товары и продукты были качественными, а не одноразовые и химикатные, чтобы тупого и отвратного пафоса не было у людей, чтобы достижения росли, а не банки и торговые центры... Разве плохо так было жить? А ведь так и жили. На завод работать ходили в дружном тёплом коллективе со всеми условиями.. Думали не о том, чем дальше заниматься чтобы подняться и как добиться призрачных перспектив, а о том, как семью создать, сколько детишек, кем твои дети станут... И не нужно было беспокоиться где создавать эту семью? чем кормить завтра своего ребёнка? Жить было намного проще, легче и веселей! Да и люди добрее от такой жизни были. А сегодня каждый за себя, НА РАБОТЕ - террариум, ДОМА - выживание, ЗАРПЛАТА - на ипотеку или еще какой-нить говнобанк, ОТПУСК - нет, работаем, чтобы какие-то планы кому-то сделать, а то уволят и ипотеку платить нечем будет, ДОСУГ - сходить в кино и сожрать американский бутерброд за 200 рублей... Круто! Так и живём счастливо! Да о каком переименовании речь то? Как бы не пришлось обратно всё новое в советское переименовывать!
Тогда воровать надо меньше , а меньше не получится....
Автобус - согласен на 100, в точку сказал.
Автобусу и прочим социалистам. Не успел Ельцин заикнуться про приватизацию, через год 86% процентов квартир советские люди забрали в собственность. Ельцин только разрешил выделять земельные паи из колхозов, как советские селяне раздербанили свои фермы и машиностанции. К 1993 году с социализмом руками русского народа было покончено. Олигархи и прочие залоговые аукционы были уже потом - в 95, 96 годах.
Ах, дайте зарплату 80 тыщ, ах как я сытно ел и сладко спал и ни о чём не думал, му, хрю..
Идеологи социализма в гробу бы перевернулись от такого понимания Социализма местных троллейбусов и не очень добрых пенсов. Совки они и есть совки.
если все так было прекрасно и замечательно, почему же все так ломились то от СССР как от чумы? Польша,Венгрия, Чехия, Прибалтика итд. В Швеции, Дании, Бельгии, Канаде никого совка не было и почему то живут люди. Может что в консерватории напутано?
27.01.2018 13:14
- гость -
Если восстановят все публичные дома, что были до революции, то менять однозначно
Так работу и нашла?
А самое страшное, что случилось со страной, это то что русский народ добровольно своими руками совсем недавно уничтоживший социализм, в массе своей остался совковым. И готов перегрызть глотку тому, кто хоть словом заденет социализм. Пока не пройдёт эта ментальная раскоряка в головах людей, страна так и будет бегать по кругу.
Прежде, чем разрушать совковое, неплохо было бы создать что-то свое.
Кто этих клоунов из группы "Тридома" "Вконтакте", подговорил? Дугин или Карлин? Здравым людям такой бред, с переименованиями, в голову бы не пришел.
вконтактыши, озвучьте балбесов которые из вас дураков пытаются выстроить.
27.01.2018 17:49
итальянец
27.01.2018 18:00
Vanadiy2014
Вы причину то со следствием местами не путайте
Если коту делать нечего, а мышей ловить не барское дело, он языком яйца вылизывает, свои. Группа "Тридома" "Вконтакте" вполне может последовать такому коту. Чистота-залог здоровья, в т.ч. и головы.
Предлагаю переименовать проспект Социалистический в Налоговый тупик
остановки переименовать не могут хотя заводов нет