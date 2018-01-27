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Барнаульцам предложили подумать о переименовании Соцпроспекта

, ИА "Амител"
До 1921 года проспект Социалистический в краевой столице назывался Соборным

Фото: vk.com/tridoma_barnaul

Группа "Тридома" "Вконтакте" предложила барнаульцам принять участие в опросе о переименовании проспекта Социалистический в Соборный.

"До 1921 года Социалистический проспект в Барнауле назывался Соборным. Сейчас страна отошла от социализма, да и в историческом центре города планируется восстановление Петропавловского собора, в честь которого когда-то была названа улица",- говорится в заметке.

Более 50% проголосовавших сошлись во мнении, что переименовывать не нужно. Ведь все уже привыкли к этому названию.

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16,5% также против, так как считают, что это внесет путаницу. А 14,4% проголосовавших высказались "за" из-за красивого названия.

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Комментарии

27.01.2018 12:40
- гость -

нафига переименовывать? или у нас тоже декоммунизация?!

0  0
27.01.2018 12:44
- гость -

А сам собор то на площади Свободы восстанавливать будут ? Вот когда восстановят тгда и вопрос поднимать о возврате наименований самой площади и переулка (проспекта) в Соборный. А сейчас глупости на обсуждение выносите...

0  0
27.01.2018 12:47
- гость -

Предлагаю дать участникам группы тридома по метле и лопате и пусть уберут мусор и снег хотя бы вокруг трёх домов. Глядишь, и у этих бездельников не будет времени на всякую ахинею.

0  0
27.01.2018 12:48
Дюша Метёлкин

больше заняться нечем же...

0  0
27.01.2018 12:51
- гость -

хватит уже фигней страдать! Из Барнаула молодежь бежит, ибо работы нет, кроме как в торговле (да и там уже напряженка, гиганты-ТРЦ стоят полупустыми), зарплаты ниже плинтуса...
Неустанными заботами власти Барнаул стремительно теряет исторические памятники. Нещадно вырубаются деревья, уничтожаются целые парки и скверы, гибнет пригородный ленточный бор...
А вам и дела нет - улицу им переименовать захотелось! Вот вывести вас на эту улицу да высечь принародно розгами. Может, поумнеете.

0  0
27.01.2018 13:00
гостья

Кому помешало название? Давайте рушить всё до основанья,а затем...? Деньги девать некуда что ли?

0  0
27.01.2018 13:01
- гость -

Не надо переименовывать.
Кому-то, видать, очень умному блажь такая в голову ударила.
Во-первых, все привыкли.
Во-вторых, головняков будет хоть отбавляй.
Тысяч юрлиц должны поменять адреса во всех документах, бланках, печати, вывески. В сумме это сотни миллионов рублей никому не нужных расходов и человеко-года труда

0  0
27.01.2018 13:11
Podkop

От ул.Пушкина и до "золотой горки" туркластера можно переименовать, если, как сказал гость 12:44 восстановят Петропавловский собор. Тогда уж и пл.Свободы на Базарную менять.

0  0
27.01.2018 13:14
Podkop

13:01
какие там тысячи юрлиц? одно из последних недавно сгорело сделать от Пушкина вниз переулок Соборный, там один хрен Соц как попало идёт

0  0
27.01.2018 13:14
- гость -

Если восстановят все публичные дома, что были до революции, то менять однозначно

0  0
27.01.2018 13:14
- гость -

Конечно декоммунизация у нас полным ходом. Власти испугались запроса общества на справедливость и равенство перед законами.

0  0
27.01.2018 13:16
Vanadiy2014

Посыл правильный, России нужен полный ребрендинг. Советские мэмы должны забыться как страшный сон и смениться современными. "Водка, балалайка, матрёшка". "Ленин, соц-ский, хз сколько лет СССР или Октября".. ау, сейчас другая страна и другие времена.

Но названия менять следует только одновременно вместе с изменениями во всех сферах жизни. Закопать труп Ленина, убрать совок из политики, убрать с экранов совковых звёзд эстрады и юмора, убрать совок из пропаганды, сделать советские праздники обычными днями - кто хочет, тот и пусть празднует. И главное - калёным железом уничтожать элементы дурного менталитета.

Вот тогда и только тогда можно приступать к смене вывесок.

0  1
27.01.2018 13:32
- гость -

27.01.2018 13:16
Vanadiy2014
А про коммунистов Путина и Медведева как бы забыли?! Труп их кумира и учителя закопать предлагаете а ребрендинг сладкой парочки не нужен...

0  0
27.01.2018 13:32
- гость -

Назовите капиталистическим и успокойтесь уже, словоблуды!

0  0
27.01.2018 13:35
Vanadiy2014

27.01.2018 13:32
- гость -
А про коммунистов Путина и Медведева как бы забыли?!

Не забыли, это в пункте "убрать совок из политики".

0  0
27.01.2018 13:51
- гость -

Может до 1921 года это и был проспект, а сейчас это просто узкая улочка

0  0
27.01.2018 13:55
- гость -

вы это серьезно? серьезно воспринимаете бред вконтактышей?
давайте еще на всякую чушь кухарок-домохозяек из одноглазников реагировать..совсем заняться нечем?

0  0
27.01.2018 14:01
Podkop

Застал СССР.Прогулялся по Мало-Тобольской от Ленина до Соца.Слева Старый базар, в разрухе(может Нодар и Ко сделают чтото). Справа арендованные и пытающиеся выжить магазины, часть в хреновом состоянии.Далее слева забор!!! на всю туркластерную улицу.Ну и бывшее БТИ- это венец славы туркластера.Вбухать сотни миллионов на лестницу и склон, которые стояли десятилетиями и забыть про Универмаг Сухова.нет, не забыли, за 1 ОДИН!!! рубль продают.

0  0
27.01.2018 14:15
гость

Мне кажется или нет? Мы к майдану приближаемся? Или к "русскому бунту" бессмысленному и беспощадному? Опять "старый мир разрушим до основанья, а затем???" Вся суть менталитета, который "ванадия2014" хочет внедрить - это "жрать, жрать, ср...ть и по Партизанской с радужным флагом шагать.
Иваны Вы, родства не помнящие. Займитесь лучше своей родословной, вспомните дедов, прадедов, найдите хоть что-нибудь про прапрадедов. А менять названия улиц - как про того кота, который...

0  0
27.01.2018 14:26
- гость -

"В начале, когда мы им еще верили, они забрали у нас власть, правду, идеализм, чувство безопасности, надежду на справедливость и нормальное будущее.
Позже мы верить перестали, но им было уже все равно, ведь они успели получить заводы, газеты, пароходы, шахты, телеканалы, честные выборы и сменяемость власти.
За годы, пока неверие сменилось сытой апатией, они, пока мы дремали, подобрали под себя газ, лес, нефть, банки, землю, воду и небо.
Во время краткосрочного возмущения, пока мы толпились и спорили друг с другом, они умудрились стянуть у нас протест, вместе с надеждой на возможность победы и верой в состоятельность наших лидеров.
Потом, в годы апатии голодной, поскольку все остальные блага были ими уже взяты, они начали шарить по нашим карманам в поисках сбереженных копеек и хлебных крошек. Не найдя там почти ничего, они от злости сломали мир с Украиной, крепкий рубль и испортили сыр. Взамен же бросили цепи и несколько скреп, чтобы выкладывать из них слово «задница».
Ничего, чуть придя в себя, они снова придут. Ведь можно еще вытопить из-под кожи сало, соскрести скудную щетину, кожу пустить на барабаны, а мясо скормить цепным псам. А потом заберут за ненужностью цепи, скрепы и снесут их в черномет. Мы им будем уже не нужны и не важны.

Не нужны, не важны, не близки, не опасны, не теплы и не горячи. Мы им — никто." (с)

0  0
27.01.2018 14:36
- гость -

Барнаул цэ Украина?!

0  0
27.01.2018 14:55
Ваннадию и иже с ним.

Если получилось восстановить капитализм, тогда почему не получится восстановить социализм? Так что прекрати бесноваться и не суетись с переименованиями. Кстати один умный человек сказал, что это Ленин похоронит любого политика рискнувшего похоронить его.

0  0
27.01.2018 14:57
НИКОЛАЙ

Ну как минимум где-то должен быть собор

0  0
27.01.2018 15:08
- гость -

Социализм - тоже имеет место быть в нашей жизни и не нужно его принижать.
не подобляйтесь хохлам...

0  0
27.01.2018 15:41
- гость -

при капитализме - богатые богатеют, бедные беднеют (деньги вложенные в бизнес приносят прибыль - богатые всегда будут богатеть (если они не лохи). если в одном месте прибыло, то в другом месте обязательно убыло (Ломоносов) - бедные будут беднеть)
при социализме всё решает ГосПлан - если раньше трудно было рассчитать сколько стране нужно гаек, радиаторов, картошки, резины и т.д., и т.п., то теперь это можно посчитать на суперкомпьютере, не делать лишнего и загрузить всех желающих нужной работой и главное оплачиваемой.
но! нужно ли это теперешнему руководству страны? скольких личных доходов оно лишится запустив социализм? да и нехочется им брать ответственность за ГосПлан, они наоборот всё готовы отдать регионам, ну, ВСЁ... кроме наших налогов...

0  0
27.01.2018 15:44
- гость -

Мда, уже и социализм властям не нравится...
Ну тогда давайте его назовем - ПРОСПЕКТ МОЛЧАЛИВОГО РАБСТВА или ПРОСПЕКТ ВЕРНОПОДДАННЕЙШЕГО ХОЛУЙСТВА..
Так вас устроит, господа новые феодалы?

0  0
27.01.2018 15:56
- гость -

В городе проблем больше нет? Только на переименование деньги тратить? Людей путать? Инициаторам надо имя фамилию и отчество поменять, пусть по инстанциям походят, свои документы повостанавливают.. может мозги работать начнут.

0  0
27.01.2018 16:04
- гость -

Ванадию) Д у р а к т ы и н е л е ч и ш ь с я!

0  0
27.01.2018 16:08
Пионер

А можно фото инициаторов в студию? Город должен знать своих героев.

0  0
27.01.2018 16:17
- гость -

Давно пора. И ленинский и социалистический, только красноармейский оставить.

0  0
27.01.2018 16:19
Автобус

Бред на бреде, бредом погоняет.
Сегодня всё больше людей начинает хотеть вернуться СССР. Я и сам, грешным делом, об этом задумываюсь всё чаще... Наелся уже этой глупой капитолией! Бизнес не идёт, работать реально негде и не кем, живёшь только в иллюзиях и ожиданиях. Хочется уже жизни беззаботной и стабильной, как в советские годы. Чтобы квартиру молодым давали бесплатно, чтобы зарплата была нормальная (хотя бы у большинства, а не у 3% населения), чтобы товары и продукты были качественными, а не одноразовые и химикатные, чтобы тупого и отвратного пафоса не было у людей, чтобы достижения росли, а не банки и торговые центры... Разве плохо так было жить? А ведь так и жили. На завод работать ходили в дружном тёплом коллективе со всеми условиями.. Думали не о том, чем дальше заниматься чтобы подняться и как добиться призрачных перспектив, а о том, как семью создать, сколько детишек, кем твои дети станут... И не нужно было беспокоиться где создавать эту семью? чем кормить завтра своего ребёнка? Жить было намного проще, легче и веселей! Да и люди добрее от такой жизни были. А сегодня каждый за себя, НА РАБОТЕ - террариум, ДОМА - выживание, ЗАРПЛАТА - на ипотеку или еще какой-нить говнобанк, ОТПУСК - нет, работаем, чтобы какие-то планы кому-то сделать, а то уволят и ипотеку платить нечем будет, ДОСУГ - сходить в кино и сожрать американский бутерброд за 200 рублей... Круто! Так и живём счастливо! Да о каком переименовании речь то? Как бы не пришлось обратно всё новое в советское переименовывать!

0  0
27.01.2018 17:04
Злому пенсионеру

Тогда воровать надо меньше , а меньше не получится....

0  0
27.01.2018 17:17
Просто человек

Автобус - согласен на 100, в точку сказал.

0  0
27.01.2018 17:49
итальянец

Автобусу и прочим социалистам. Не успел Ельцин заикнуться про приватизацию, через год 86% процентов квартир советские люди забрали в собственность. Ельцин только разрешил выделять земельные паи из колхозов, как советские селяне раздербанили свои фермы и машиностанции. К 1993 году с социализмом руками русского народа было покончено. Олигархи и прочие залоговые аукционы были уже потом - в 95, 96 годах.

1  0
27.01.2018 18:00
Vanadiy2014

Ах, дайте зарплату 80 тыщ, ах как я сытно ел и сладко спал и ни о чём не думал, му, хрю..
Идеологи социализма в гробу бы перевернулись от такого понимания Социализма местных троллейбусов и не очень добрых пенсов. Совки они и есть совки.

0  1
27.01.2018 18:01
ту автобусу

если все так было прекрасно и замечательно, почему же все так ломились то от СССР как от чумы? Польша,Венгрия, Чехия, Прибалтика итд. В Швеции, Дании, Бельгии, Канаде никого совка не было и почему то живут люди. Может что в консерватории напутано?

1  1
27.01.2018 18:29
- гость -


27.01.2018 13:14
- гость -

Если восстановят все публичные дома, что были до революции, то менять однозначно

Так работу и нашла?

0  0
27.01.2018 18:42
итальянец

А самое страшное, что случилось со страной, это то что русский народ добровольно своими руками совсем недавно уничтоживший социализм, в массе своей остался совковым. И готов перегрызть глотку тому, кто хоть словом заденет социализм. Пока не пройдёт эта ментальная раскоряка в головах людей, страна так и будет бегать по кругу.

1  1
27.01.2018 19:18
Пионер

Прежде, чем разрушать совковое, неплохо было бы создать что-то свое.

0  0
27.01.2018 19:25
- гость -

Кто этих клоунов из группы "Тридома" "Вконтакте", подговорил? Дугин или Карлин? Здравым людям такой бред, с переименованиями, в голову бы не пришел.

0  0
27.01.2018 19:27
- гость -

вконтактыши, озвучьте балбесов которые из вас дураков пытаются выстроить.

0  0
27.01.2018 19:49
- гость -

27.01.2018 17:49
итальянец

27.01.2018 18:00
Vanadiy2014

Вы причину то со следствием местами не путайте

0  0
27.01.2018 21:08
Геннадий Нигматулин_odnoklassniki

Если коту делать нечего, а мышей ловить не барское дело, он языком яйца вылизывает, свои. Группа "Тридома" "Вконтакте" вполне может последовать такому коту. Чистота-залог здоровья, в т.ч. и головы.

0  0
27.01.2018 21:52
Вася барнаульский

Предлагаю переименовать проспект Социалистический в Налоговый тупик

0  0
27.01.2018 21:53
гость

остановки переименовать не могут хотя заводов нет

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