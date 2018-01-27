Пассажир бизнес-класса самолета, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, устроил дебош и ударил стюардессу по лицу. Об этом пишет РИА "Новости".
Как уточняет издание, мужчина грубо нарушал порядок на борту, нецензурно ругался, не реагировал на замечания и "создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров". Более того, он ударил по лицу стюардессу.
Женщина написала заявление в полицию. По возвращении в Россию авиадебошира задержали. Уголовное дело против него возбудили по статьям о хулиганстве и побоях.
Комментарии
Быдло!
А когда врача пьяный пациент по лицу ударил - никакого дела не завели, копеечный штраф заплатил.
Зря, очень зря! Нужно было его полиции Нью-Йорка передать
Мужчина?
27.01.2018 14:12
- гость -
Нет, бизнесмен скорее.
У
тварь очередная
стюардессам по электрошокеру и вэбкамеры по самолёту - кто на дыбошки решил встать его шоком а запись в доказательство.
От денег все понятия сносит...
А фамилиё зассали сми напечатать? Инфа ни о чём.Но ,если дали, то кто-то знакомый с общественностью...