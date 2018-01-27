Пробная перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2018 года и охватит десять территорий, а это в среднем 550 тысяч человек. Распоряжение об этом опубликовано на сайте Правительства РФ.
"Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде", — сказано в документе.
Перепись охватит район Свиблово в Москве и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.
Напомним, Всероссийская перепись населения с использованием электронных анкет пройдет в 2020 году.
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