Сотрудники полиции задержали 37-летнего барнаульца за незаконное хранение наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что вечером в отделение полиции поступил звонок с жалобой на соседей многоквартирного жилого дома. На место выехали сотрудники полиции. В ходе проверки правоохранители обнаружили подозрительное вещество, которое было изъято и направлено на экспертизу.
Экспертиза показала, что это наркотическое вещество растительного происхождения весом 322 грамма. Задержанный мужчина, ранее судимый, сказал, что изготовил наркотическое средство из дикорастущей конопли исключительно для собственного потребления.
Комментарии
В многоэтажке?А подъезд какой?А этаж?
Жаль мужика, надеюсь не пополной посадят