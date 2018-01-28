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Метеорологи заявили о значительном росте ледового покрова на Телецком озере в Горном Алтае ввиду аномальных холодов, установившихся в регионе в последнюю неделю.
"Аномально низкие среднесуточные температуры воздуха влияют на становление и укрепление ледового покрова на Телецком озере. По данным дистанционного зондирования на заливе Колдор за сутки наблюдается прирост заснеженных ледяных полей; на побережье залива Камга, расположенном в самой северной части озера, отмечается увеличение кромки ледового покрова на 100 метров", — констатируют в Росгидромете.
В ведомстве добавляют, что спутниковый мониторинг ледовой обстановки акватории Телецкого озера наглядно отражает значительный прирост ледового покрова на западном побережье озера, в месте впадения рек Аюкечпес и Кулядын.
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"По данным сравнительного анализа разновременных спутниковых данных наблюдается активное становление ледового покрова в южной части Телецокого озера (в местах впадения рек Чулышман и Кыга, близ населенного пункта Чири)", — также заявляют в Росгидромете.
Между тем напомним, что с 28 января в Республике Алтай, как и в соседнем Алтайском крае, ожидается потепление – температурный фон должен отойти от аномальных значений и вернутся в пределы климатической нормы.
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