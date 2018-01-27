Движение ограничено для автомобилей с дизельными двигателями и пассажирских автобусов по трассе граница Алтайского края - Семипалатинск. Об этом информирует Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай".
Как уточняют в ведомстве, движение было ограничено в субботу, 27 января, с 11.30. Это связано с низкими температурами, установившимися в регионе.
О времени окончания ограничения движения будет сообщено дополнительно.
Комментарии
С низким качеством топлива
Движение ограничено в Республике Казахстан. По федеральным трассам Алтайского края движение осуществляется в штатном режиме.
С уважением, пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай".
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