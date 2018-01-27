Америка приняла решение о расширении санкционного списка против России и внесла в него 21 гражданина РФ и Украины, а также девять компаний. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Также ведомство уточнила объем ограничительных мер по 12 фирмам. И так, в новый список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабча, 10 министров самопровозглашенных ДНР и ЛНР и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Германии начали говорить о поэтапной отмене санкций против России. Антироссийские санкции сравнили с "мертвой лошадью".
Комментарии
21вор
Если США ввели санкции против клевретов режима, значит населению страны надо затягивать пояса, власть нанесет удар по нам...
"Крупные бизнесмены из России через лоббистов и консультантов пытаются предотвратить попадание своих имен в список лиц, близких к Кремлю. Для этих целей десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов в США, пишет «Нью-Йорк Таймс».
а кому принадлежит Сургутнефтегаз, никто не знает
Может, америкосы разнюхали?
Да все знают - вот 2013 год: "Госкомпании «Роснефть», которая фактически является монополистом в трубе, придется подвинуться. В конце прошедшей недели президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания «Сургутнефтегаз» планирует поставлять по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан до 9 млн тонн сырья".
Ежу понятно кто может Сечина пододвинуть и он это проглотит- Улюкаев наверное...
Павсекакий
А сходить на сайт Сургутнефтегаза и прочитать в открытом доступе список афиллировных лиц на 31.12.2017 методичка не позволяет? Ведь 15 сек. всего.
Как в том анекдоте ".. чижика съел". Посол США в Москве обратился с просьбой о встрече к Володину, Матвиенко, Новаку и министру Минпромторга (включенным в список), а Володин его послал. Сколько крику, а итог? Пшик.
Риторика нашего МИДа все больше скатывается на героический эпос чучхе Северной Кореи.
ближе к народу будут
Отсмеялись давно
Искандеры в саду....
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Германии начали говорить о поэтапной отмене санкций против России
Что по этому поводу думает парламент Венеции??
"Власть Путина чересчур централизована, чтобы быть в состоянии выходить из кризисов. Вместо того, чтобы браться за настоящие проблемы, Путин следует своему личному авторитарному плану. Его централизованное полицейское государство вряд ли заинтересовано в чем то ином, кроме как в сохранении своей собственной экономической и политической власти. Поскольку либеральные реформы могут поставить под угрозу их [Путина и приближенных к нему людей] интересы, их просто прекратили". (Der Standard, Австрия)
Нужно бы включить туда людей, причастных к разжиганию ненависти. Таких, как Маргарита Обманян, Соловьёв и Киселёв, Шейнин и Толстой, родственников всех упомянутых и предлагаемых в списке до 7-го колена, или хотя бы троюродных, друзей и ближайших подчинённых.
Выступил кто-то где-то, хоть в думе, хоть на ТВ, сказал, что в Европе и в США детей едят и т.д. - нужно его обезопасить от возможности соприкосновения с этим жестоким миром! Пусть отдыхает в Крыму, в Чечне и в Сирии с Палестиной, ну и там же, заодно, лечится и учится.
И, естественно, то родство с Песковым, Лавровым, Захаровой и т.д. должно означать запрет на посещение стран, которые они упомянают добрыми словами..
27.01.2018 15:58
- гость -
Судя по тому, что в одном слове Вы сделали 4 (!!!) ошибки, на сайт не заходили, тем более, что там такой информации нет. Уволят за некомпетентность!
"А сходить на сайт Сургутнефтегаза и прочитать в открытом доступе список афиллировных лиц..."
------
Да-да... и что ты оттуда понял? Поведай, находчивый ты наш
ну это то ерунда, в понедельник, вторник веселее будет...жены, детки, бабушки и дедушки
Санкции против авторитетной власти рф,жаль что будут страдать не авторитетные.
«Правительство РФ наконец-то прислушалось к мнению Запада и тоже ввело санкции против России»
Санкции на пользу. Только выиграли!