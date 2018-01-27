Количество отравившихся в гимназии в Хабаровске возросло до 100 человек, сообщает РИА "Новости".
Отметим, что первые случаи отравления начали регистрировать в пятницу, 26 января. Сначала было зарегистрировано девять случаев заболеваний кишечной инфекцией. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО "Контакт", которое организует питание школьников. СУСК РФ по Хабаровскому краю возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Работа школы приостановлена.
Как уточняет издание, среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях.
Медики говорят о том, что заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести. В субботу в школе проводится заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях гимназии.
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