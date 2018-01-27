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Американец разработал систему обучения, где дети вслепую собирают автомат

, ИА "Амител"
Собственные дети жителя Флориды никогда не посещали школу

Фото: pixabay.com

Житель американского штата Флорида разработал собственную систему обучения для детей, где ключевым моментом стало владение оружием. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание The Sun.

Как уточняет издание, в молодости мужчина имел проблемы с законом. А сейчас он называет себя учителем и наставником молодежи. Собственные дети американца никогда не ходили в школу. Однако и сын, и дочь могут вслепую собрать автомат.

Также дети этого американца знают многие факты из истории США. О своей концепции обучения образования мужчина рассказывает пользователям интернета при помощи видеороликов.

Мужчина признался, что желает вырастить своих детей самостоятельными людьми, умеющими брать ответственность за принимаемые решения.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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